Klinikum Mistelbach: Volle Punkte für die Qualität der Küche

Die Austria Bio Garantie ist Österreichs führende Bio-Kontrollstelle, die Landwirte sowie gewerbliche Verarbeiter von Bioprodukten überprüft. Die Good Manufacturing Practices (GMP)-Zertifizierung gewährleistet hingegen die Integrität des Verfahrens zur Nahrungsmittelherstellung sowie die Konformität mit den Sicherheitsvorschriften.

Für die beiden Zertifizierungen wurden die Lagerstellplätze, die Hygiene bei der Verarbeitung und die Bioqualität der Lebensmittel überprüft, ebenso das Warenbestellwesen und das Ausmaß der Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Alles mehr als perfekt“, lautete das Urteil der Prüfer für das Landesklinikum Mistelbach, das seit 2014 GMP- und BIO-zertifiziert ist.

Es wurden bei der diesjährigen Zertifizierung das Master Level, also die Meisterklasse mit null Fehlerpunkten abgeschlossen. Dies gelang den MitarbeiterInnen der Küche des Landesklinikums als zweitem Klinikum in Niederösterreich. Besonders positiv erwähnt wurden der hohe Reinigungs- und Hygienestandard in der Küche des Landesklinikums. Auch die Vitalküche+ wurde wie jedes Jahr positiv abgeschlossen.

„Für eine so große Küche ist das eine mehr als hervorragende Leistung. Herzlichen Dank ans Küchenteam und allen am tollen Ergebnis Beteiligten“, freuten sich auch der stv. Kaufmännische Direktor Karl Schreiber, akad. Health Care Manager und Küchenleiter Peter Glaser.

In der Küche des Landesklinikums werden jährlich rund 301.476 Tagesmenüs für die Patientinnen und Patienten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produziert. Es werden rund 29 Tonnen Bio-Brot, sieben Tonnen Bio-Äpfel, 37.000 Liter Bio-Milch und rund 30 Tonnen Fleisch- und Wurstwaren dabei pro Jahr verbraucht. Viele Produkte sind nicht nur bio, sondern werden nach Verfügbarkeit aus der Region bezogen.

