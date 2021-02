Praxisnaher und emotinal verbundener kann kein Maturaprojekt sein: Die heurigen Maturanten der HTL Mistelbach am Standort Zistersdorf - Christoph Gahr, David Schneider und Christopher Sporr - haben mit ihrem Betreuer Christof Neudhart, den Umbau und die Erweiterung eines Heurigenlokals – freilich auf aktuellstem ökologischen Standard – geplant und sämtliche Gewerke dieses Projekts berechnet und durchgeplant.

Allerdings handelt es sich dabei nicht um irgendein beliebiges Lokal, sondern um jenes der Familie Sporr. HTL-Diplomand Christopher Sporr ist als Installateurssohn bereits seit Kindestagen beim Bau und Umbau des Heurigenlokals in Herrnbaumgarten mit eingebunden und kann nun dessen Umbau und Erweiterung um ein Ferienhaus, im Zuge seiner Diplomarbeit, weiter begleiten.

Die HTL in Zistersdorf hat die angehenden Techniker mit dem notwendigen Know-how der Gebäudetechnik ausgestattet, um solch´ ein Projekt zu planen: Von der Heizung über den Sanitärbereich bis hin zu Lüftungs- und Klimatechnik.

Doch nicht nur der familiäre Bezug verleiht dieser Diplomarbeit besonderen Charakter, diese Konstellation gibt es nämlich am Standort Zistersdorf öfter: Schüler, die die Praxis zu Hause erleben und auch vorgelebt bekommen, und sich den technischen Aspekt in Theorie und Praxis dann im Zuge der Ausbildung an der HTL für „Innovative Gebäudetechnik“ aneignen.

Im Fall dieser Diplomarbeit liegt der besondere Anreiz auch in der direkten Umsetzung und Begleitung in der Praxis. Besprechungen und Lokalaugenscheine vor Ort, das Arbeiten im Team mit Professoren und das Geplante bei der Realisierung begleiten – so schließt sich bei diesem Projekt der Kreis, sowohl im persönlichen, als auch im technischen und natürlich schulischen Bereich.