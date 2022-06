Strof wuchs langsam zum großen Kürbis-Betrieb

Werbung

Als eine Erfolgsgeschichte einer Weinviertler Landwirtefamilie bezeichnete Landtagspräsident Karl Wilfing den Werdegang der Familie Strof in Zlabern:

Anita und Gerhard Strof haben im letzten Vierteljahrhundert ihren Betrieb sukzessive um die Trocknung und Lagerung von Kürbis und Getreide erweitert und sind so der erfolgreiche Partner von rund 160 Landwirten im Weinviertel. Auch die Weiterverarbeitung von Getreide nimmt einen immer größeren Stellenwert ein.

Begonnen hat der innovative Bauer nach der Heirat mit Gattin Anita. „Mein Vater hat mich dabei ebenso immer unterstützt wie auch Nachbar Johann Strebl“, betonte Strof. Mähdrescher- und Traktorgemeinschaftsprojekte haben die Zusammenarbeit gefördert und so wurde 2011 am ersten selbst gebauten Trockner für Kürbisse getüftelt. 2014, als man sah, dass dies eine Zukunft hat, baute Gerhard Strof, der mittlerweile auch von seinen beiden Söhnen Gerhard und Roman unterstützt wird, die erste professionelle Anlage, die sukzessive zum heutigen leistungsfähigen Stand erweitert wurde.

Auch Gutsbesitzer Georg Thurn-Vrints ist so auf den Biobetrieb Gerhard Strof aufmerksam geworden und hat im heurigen Jahr seinen Agrarbetrieb der Familie Strof anvertraut.

Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, der in den verschiedensten Gemeinschaften immer wieder Kontakt zur Familie Strof hatte, bezeichnete Gerhard Strof als Vordenker, der sehr erfolgreich in kleinen Schritten seine Vision Stück für Stück umsetzt. So gehört er heute zu den größten Einzelbetrieben Niederösterreichs in diesem Bereich, die als Dienstleister der Bauern erfolgreich sind. Gerhard Strof hob aber auch seine Partner, wie Unternehmensberater Josef Ribisch und Steuerberater Günter Mayer von der LBG, hervor. „Auch das Vertrauen der Raiffeisenkasse Laa und der Sparkasse Poysdorf in unsere Projekte hat einen wichtigen Anteil am Erfolg“, betonte Strof.

Um nicht, wenn die Anlagen anlaufen, ein Blackout in Zlabern zu produzieren, hat sich die EVN bereit erklärt, einen eigenen Trafo für die Energieversorgung zu errichten. Große Photovoltaikanlagen und auch eine Hackschnitzelanlage ergänzen die nachhaltige Energieversorgung am Betrieb.

