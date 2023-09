Kutschen-Experten aus den USA waren überrascht von der Laaer Sammlung

Die Carriage Association of America mit Sitz in Lexington (Kentucky) in den Vereinigten Staaten ist die weltweit größte und älteste Vereinigung zur Erhaltung und Restaurierung von Pferdekutschen und zählt über 2.000 Mitglieder in 40 Ländern. Einmal im Jahr trifft man sich in einem ausgewählten Land und besucht die dort vorhandenen einschlägigen Sammlungen oder Museen mit Schwerpunkt Kutschen.

Heuer führte die siebentägige Reise nach Österreich, wo die 41 Gäste aus den USA, Argentinien und den Bermudas unter anderem die Kaiserliche Wagenburg Wien, die Spanische Hofreitschule, das Lipizzanergestüt Piber, Schloss Hof und private Sammlungen von Wägen und Kaleschen besuchten. Daher stand auch ein Besuch im Kutschenmuseum Laa auf dem Programm.

Laaer Kutschenmuseum: Gäste aus Kentucky waren überrascht

Diesen hatte Monica Kurzel-Runtscheiner,Direktorin der Kaiserlichen Wagenburg Wien, vermittelt. Sie war schon mehrmals zu Besuch im Kutschenmuseum Laa gewesen. Die Gäste aus Kentucky waren begeistert und überrascht vom Umfang der Sammlung, vom Alter mancher Wagen und auch davon, dass sie hier so manches Stück im Originalzustand bewundern konnten. In zwei Gruppen aufgeteilt gab es viele fachliche Erklärungen zu den Exponaten.

Als Anerkennung seines enormen Engagements für den Erhalt des Kulturgutes Kutsche überreichten die Besucher Sammlungsleiter Wolfgang Satzer die „Goldene Peitsche“, eine Krawattennadel, die unter Kutschern als höchste Auszeichnung gilt. Danach folgte noch ein Mittagessen mit vielen Fachgesprächen im Gasthaus Weiler.

Das Kutschenmuseum in Laa umfasst eine der interessantesten und größten privaten Wagen- und Schlittensammlungen Europas. Auf mehr als 1.200 Quadratmetern wird man in die faszinierende Welt des Reisens in längst vergangene Tagen entführt. Unter den über 100 Kutschen finden sich Exponate aus dem Fuhrpark von Schloss Greillenstein aus der Zeit um 1750, ein Reisewagen aus der Zeit um 1820, ein Galawagen mit dem Wappen Kaiser Franz Josephs I. sowie der Galawagen eines Erzbischofs. Weiters zu sehen sind Kleider, einzigartige Livreen, Kopfbedeckungen, Reisekoffer, Pferdedecken, Sättel, Pferdegeschirre, ja sogar Kutschenöfen.