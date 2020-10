Freitag, 2. Oktober (Stand 7 Uhr) gab es im Bezirk seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie 318 Neuinfektionen, in den vergangenen 14 Tagen hatte es 80 Neuinfektionen gegeben.

Was bedeutet Coronaampelfarbe Orange: Bei Veranstaltungen Indoor sind nur noch 250 Besucher, Outdoor 1.000 Besucher erlaubt. Größere Veranstaltungen, wie das Puppentheaterfestival in Mistelbach haben ihre Hygienekonzepte schon so ausgelegt, dass sie auch orange-tauglich sind, andere Veranstalter haben ihre Events abgesagt.

Bei nicht zugewiesenen Plätzen sind 10 (Indoor) bzw. 100 (Outdoor) zugelassen). Fußballspiele wird es nur noch als Geisterspiele geben, in der Gastronomie bliebt die Sperrstunde bei 1 Uhr, allerdings muss damit begonnen werden, die Kontaktdaten der Gäste zu sammeln und 1 Monat lang aufzubewahren.