Elke Liebminger (FPÖ): „Die Ausschüsse werden nicht informiert!“

Entzündet hatte sich ihr politischer Unwille an der Abänderung eines Gemeinderatsbeschlusses aus dem Sommer 2022: Damals wurde beschlossen, dass eine PV-Anlage am GAUM-Gebäude im Wirtschaftspark errichtet werden soll. Da dieses aber außerhalb des Bereiches des Umspannwerkes Mistelbach ist, ist nicht möglich, die Anlage in die geplante Energiegemeinschaft der Stadt einzuspeisen, wurde die Anlage auf das Dach der Volksschule verlegt, zudem wird sie um 10 kWp größer, errichtet sollen um knapp 120.000 Euro 70 kWp errichtet werden.

FPÖ-Gemeindertäin Elke Liebminger glaubt, dass in letzter Zeit Beratungen zu Projekten nicht mehr in den Gemeinderatsausschüssen, sondern gleich im Stadtrat oder in den (inoffiziellen) interfraktionellen Runden gemacht werden. Foto: Der Kunstladen

„Ich bin nicht gegen Photovoltaik, aber da kann ich nicht zustimmen“, ärgert sich Liebminger. Warum die Umgehung der Ausschüsse? „Weil es nur mehr vier statt sechs Gemeinderatssitzung im Jahr gibt, tagen auch die Ausschüsse seltener“, sagt Liebminger.

„Der Gemeinderat tagt einmal im Quartal, der Stadtrat alle zwei Monate und monatlich gibt es interfraktionelle Runden, bei denen alle wichtigen Projekte durchdiskutiert werden“, konterte Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP): Damit wird nicht nur der Geschäftsordnung genüge getan und jeder könne sich informieren: „Wenn jemand ein Defizit verspürt, kann das auch daran liegen, dass ich der oder die die Informationen nicht beschafft.“ Gemeint ist Liemingers Fehlen bei den interfraktionellen Runden.

