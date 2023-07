Sommernachtskonzert: Kapellmeister wurde zum 50er der Marsch geblasen

Die Stadtkapelle Laa hielt wieder ihr traditionelles Sommernachtskonzert in der Burg Laa ab, das mit dem Marsch „Textilaku“ eröffnet wurde - gefolgt vom Konzertwalzer „Hereinspaziert“. Die Musiker spielten Kapellmeister Michael Dorn einen „Streich“ - und intonierten den Lieblingsmarsch „Alt-Starhemberg“ zu seinem 50. Geburtstag. Dem Chef wurde so nochmal herzlich gratuliert.

Mit dem Stück „Celtic Flute“ stellten die Flötistinnen Beate Biebl und Christina Hieblinger ihr Können unter Beweis. Mit der Polka Francaise „Wiener Leben“ wurde das Programm fortgesetzt. „Der verliebte Tubist“, ein Solostück für Tuba, gab anschließend Günther Nikodym zum Besten. Fritz Zahlner und Roman Jordan spielten „Verträumtes Blech“, ein Solostück für Tenorhorn und Flügelhorn, und schlossen damit die erste Hälfte.

In der zweiten Hälfte versuchte die Kapelle mit „Formula One Theme“, das Original-Theme vor jedem Grand Prix, ein bisschen Motorsportluft in die Burg zu zaubern. Dies gelang auch deshalb, weil der Kapellmeister höchstpersönlich immer wieder Motorengeräusche der Formel 1- Boliden einspielte. Mit dem Konzertstück „Mount Everest“ setzte das Orchester fort, das anschließende Solostück für drei Posaunen „Happy Trombones“ wurde von Fritz Zahlner, Thomas Innhauser und Peter Rapp dargeboten.

„Der Knödelrap“, ein Konzertstück für einen Rapper und Blasorchester, stand danach auf dem Programm. Benni Schiller rappte und beatboxte, was das Zeug hielt. Mit „Sax Swingers" stellte sich unsere Saxophone- Section vor - mit Petra Chmel, Verena Stadt, Leonie Koffler, Philipp Sogl und Kurt Jakisch. Mit der Polka „Aufwind“ und dem Traditionsmarsch „Die Bosnien kommen“ beendete die Kapelle das Konzert.

Für das so zahlreich erschienene, treue Publikum erklang noch die Zugabe „Die letzte Runde“: Die Zuhörer erlebten einen unvergesslichen Abend im Hof der Burg Laa.