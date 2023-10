Ein Feldkreuz für Kittinger

Propst Erich Kittinger hat die Marktgemeinde Staatz mehr als jeder andere Seelsorger geprägt. Dementsprechend groß war das Interesse bei der Segnung und Zueignung eines Feldkreuzes in der Staatzer Siedlung, dessen Erbauung er einst angeregt hatte.

Propst Kittinger war von 1988 bis 2010 in den Pfarren Staatz und Wultendorf tätig und war im Oktober 2018 in seinem Ruhestand in Ulrichskirchen überraschend gestorben. Trotzdem scheint er bis heute nicht vergessen.

Auf Anregung des ebenfalls bereits verstorbenen Gemeinderats Karl Lapes und von Fritz Hodecek organisierte das Kulturzentrum unter Obmann Leopold Muck eine Gedenkfeier vor dem Feldkreuz, das von Pfarrer Philipp Seher gesegnet und – erkennbar durch eine Gedenktafel - Propst Kittinger gewidmet wurde.

Zur Feier gekommen waren nicht nur viele Staatzer Freunde des ehemaligen Seelsorgers, sondern auch Freunde seiner Heimatgemeinde Ulrichskirchen, seiner ehemaligen Pfarre Siebenhirten-Hörersdorf, ehemalige Lehrerkollegen und Schüler der Laaer HAK/HAS, in der Kittinger ebenfalls lange und erfolgreich unterrichtet hatte.

Um sich nicht nur im Geiste an den beliebten Propst zu erinnern, hatte das Kulturzentrum Staatz im Schlosskeller eine kleine Ausstellung mit persönlichen Erinnerungsgegenständen sowie Interviews von und über Erich Kittinger vorbereitet, gestaltet von Ingrid Fröschl-Wendt.

Da das Interesse an der Ausstellung derartig groß war und ein Wunsch nach Wiederholung mehrfach ausgesprochen wurde, wird die Schau im November wiederholt: 11. & 12. November, sowie 18. & 19. November, jeweils von 14 bis 17 Uhr im Staatzer Schlosskeller.

Wenn Fans von Erich Kittinger noch weitere Erinnerungsgegenstände oder Fotos zur Ausstellung beitragen möchten, können sie sich gerne an Ingrid Fröschl-Wendt wenden: Tel. 0664/55 66 398 oder ingrid_froeschl@gmx.at, oder kulturzentrum.staatz@gmail.com.