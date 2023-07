Klinikum Mistelbach: Selbsthilfegruppen vernetzten sich

In Selbsthilfegruppen treffen sich Menschen, die unter einem gemeinsamen Problem leiden, um sich auszutauschen, einander zu unterstützen, zu ermutigen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Es gibt keine Verpflichtung zur Teilnahme oder Beratungsleistung, die Leiter arbeiten meist ehrenamtlich, sind in vielen Fällen selbst Betroffene und sehen das Angebot der Gruppe nicht als Ersatz für Behandlungen und Therapien, sondern als Ergänzung.

Ein selbsthilfefreundliches Krankenhaus wie das LK Mistelbach-Gänserndorf zeichnet sich dadurch aus, dass es den Kontakt zwischen Patienten und den Selbsthilfegruppen fördert und die Erfahrungen der Betroffenen in das eigene ärztliche und pflegerische Handeln miteinbezieht. Dazu dienen jährliche Vernetzungstreffen, bei denen die Selbsthilfegruppen der Region zusammenkommen und gemeinsam mit dem Selbsthilfegruppen-Ansprechpartner des Klinikums Erfahrungen austauschen. Im LK Mistelbach-Gänserndorf ist das Entlassungsmanagement für diese Koordinationsaufgabe zuständig. Folgende Selbsthilfegruppen der Region Mistelbach-Gänserndorf gehören zu den Partnern des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf:

Schlaganfall Selbsthilfe NÖ

INR-Austria

Seelische Gesundheit für Menschen mit Angststörungen und Panikattacken

Klinefelter Syndrom - Gemeinsam gegen Depression

Frauenselbsthilfe gegen Krebs

Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, freiwillige Mitarbeiter in Mistelbach und Umgebung

Anonyme Alkoholiker

Parkinson Arbeitsgruppe Gänserndorf

HSSG – Hilfe zur Selbsthilfe für seelische Gesundheit

SHG Krebs Poysdorf - Österreichische Krebshilfe, Beratungsstelle Mistelbach

NÖ Herzverband Bezirksstelle Gänserndorf

Eine Kontaktaufnahme für Interessierte, Betroffene und Angehörige ist direkt bei den Selbsthilfegruppen oder über das Entlassungsmanagement des LK Mistelbach-Gänserndorf möglich: entlassungsmanagement@mistelbach.lknoe.at .