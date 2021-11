Postrayon Gaweinstal: Alles soll jetzt besser werden

Probleme mit der Brief- und Paketzustellung gibt es im Postrayon Gaweinstal schon längere Zeit. Jetzt kam noch dazu, dass der Briefkasten am Hauptplatz vom 15.9. bis zum 22.10. nicht geleert wurde. Rechnungen, terminisierte Angebote für Ausschreibungen, persönliche Briefe, wurden nicht zur Beförderung übernommen.

„Das Schloss des Briefkastens war beschädigt und musste erst ersetzt bzw. repariert werden“, so Markus Leitgeb von der Pressestelle der Post. Wieso dieser Schloss-Tausch 38 Tage gedauert hat, ist nicht bekannt.

Neu ist, dass den langjährig zur vollsten Zufriedenheit arbeitenden Briefträgern die Paketzustellung abgenommen wurde. Diese wird von neu aufgenommenem Personal durchgeführt. „Bei mir wurde schon mehrmals ein Paket für andere Empfänger mit derselben Hausnummer, aber in einer anderen Straße, abgelegt“, so ein Gaweinstaler, der dann die Postsendungen an die richtigen Adressen brachte.

So passierte es jetzt auch, dass ein Postzusteller gar nicht zum Adressaten fuhr, in seinem Bericht aber schrieb, dass der Empfänger nicht zu Hause war und er eine Verständigung hinterlassen habe. Laut Empfänger sei er aber zu Hause gewesen, eine Benachrichtigung wurde nicht ausgestellt und die Sendung auch nicht beim Postpartner in Gaweinstal hinterlegt.

Aufgrund von Krankenständen und Personalengpässen sei es zu Unzulänglichkeiten in der Zustellung gekommen. Laut Leitgeb wurden aber regelmäßig alle paar Tage PRIO- und Rückscheinbriefe sowie Einschreiben in allen Rayons zugestellt.

„Für die entstandenen Unannehmlichkeiten müssen wir uns aufrichtig entschuldigen“, so Markus Leitgeb, nach dem ihn die NÖN über die nachweislichen Fehler informiert hat. Die Post hat jetzt zugesagt, dass Schritte zur Verhinderung der geschilderten Vorfälle eingeleitet werden.