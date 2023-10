Zwei Achtziger bei Vogel: Viel für die Bildung der Jugend geleistet

Waltraud und Josef Vogel hatten Familie und Freunde zur gemeinsamen Geburtstagsfeier ins Weingut Neustifter eingeladen. Waltraud hatte bereits im Jänner Geburtstag, Gatte Josef auf den Tag genau, am 7. Oktober.

Waltraud Vogel kam nach ihrer Vertreibung aus Südmähren nach Walterskirchen, wo sie bereits mit ihrem späteren Gatten Josef gemeinsam die Schulbank drückte. 1964 wurde geheiratet und drei Töchter erblickten das Licht der Welt. Mit Enkerl und bereits einem Urenkerl haben die beiden große Freude. Bürgermeister Josef Fürst, der von klein an Nachbar der Familie Vogel war, würdigte die Arbeit von Waltraud Vogel als Lehrerin an der Hauptschule und später an der Volksschule, wo sie auch 10 Jahre die Leitung innehatte. In diese Zeit fielen die Bosnienkrise mit der Integration zahlreicher Kinder in den Schulalltag, aber auch der dringend notwendige Schulzubau der Volksschule. „Mit deiner jahrzehntelangen Arbeit als Lehrerin hast du einen wichtigen Beitrag zur Bildung in Poysdorf geleistet“, hob Josef Fürst hervor. Auch NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing würdigte das große Engagement von Waltraud Vogel in der Schule, aber auch bei Kolping oder in der Kath. Frauenbewegung. Bei Kolping war sie lange Jahre im Vorstand und hatte sogar einige Jahre die Funktion des Vizepräses inne.

Josef Vogel hat sich vom Miele Servicetechniker am zweiten Bildungsweg zum hervorragenden Lehrer und Praktiker an einer HTL in Wien entwickelt. Beiden wurde für ihre hohe pädagogische Kompetenz der Berufstitel Oberschulrat verliehen. Waltraud Vogel dankte allen Freunden, die sie immer wieder begleitet und unterstützt haben. Gerade diese Freundschaften sind ein Grund, dankbar den Achtziger gemeinsam zu feiern, hob Vogel hervor. Besonders nett gratulierten die Enkelkinder mit eigenen Segenssprüchen und Rosen, die dann einen großen gemeinsamen Blumenstrauß ergaben. Anstatt von Geburtstagsgeschenken wünschten sich die beiden Geburtstagskinder einen Beitrag für die Okenfusorgel in der Poysdorfer Stadtpfarrkirche, der an Pfarrer Kolo übergeben wurde.