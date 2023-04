Staatz: Extraschichten für den Gemeindevorstand

In Ernsdorf gibt es kein Wirtshaus und damit keinen Ort für Versammlungen und Treffen mehr. Jetzt will der Dorferneuerungsverein DEV einen Zubau zum FF-Haus machen. Dort ist einerseits die für einen Gemeinschaftsraum notwendige Infrastruktur von Heizung und Toiletten bereits vorhandne, außerdem ist das FF-Haus ohnehin schon in die Jahre gekommen, die Ölheizung funktioniert auch nicht mehr. Kosten: 130.000 Euro.

In Wultendorf soll eine Kleinkindergruppe in einem nicht genutzten Raum geschaffen werden. „Wir haben derzeit keine Kapazitäten mehr in unseren Kindergärten“ sagt Bürgermeister Daniel Fröschl. Diese zusätzliche Gruppe für die zwei- bis dreijährige Kinder würde die anderen Kindergärten entlasten. Nächstes Jahr soll noch eine Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder ab einem Jahr geschaffen werden.

Eigentlich hätte der Gemeinderat auch beschließen wollen, dass ein Baugremium für jedes Vorhaben gegründet wird, das die laufenden Rechnungen für die Bauarbeiten absegnet. SPÖ-Gemeinderat Johann Holzapfel riet von dieser Vorgangsweise ab: Entweder der DEV soll selbst die Abwicklung übernehmen oder die Rechnungsfreigabe erfolgt über den Gemeinderat. Fröschls Einwand, dass der Sitzungsrhythmus nicht so hoch ist dass ein zügiger Bau möglich ist, konterte Holzapfel, dass sich dann einfach der Vorstand für eine kurze Sitzung treffen können. Dem Vorschlag konnte auch die ÖVP folgen, Verzögerungen beim Bau soll es dadurch nicht geben. Die Grundsatzbeschlüsse erfolgten einstimmig.

