Die Show war voller Ohrwürmer: „Ohne Krimi geht die Mimi“, „Stand by me“, „Rock around the clock“, „I wanna be loved by you“ bis hin zu Conny Francis und den „Itsy Bitsy Strandbikini“ fehlte kein Gassenhauer. Die Vielseitigkeit des A Capella Chores Weinviertel zeigte sich darin, dass sie nicht nur klassisch als Chor oder a-capella im Stile der The Flying Pickets singen können. Meistens wurden sie aber von der Stageband aus einer Sammlung der besten Musiker des Weinviertels begleitet. Und dann zeigten sie, dass sie auch fetzige Titel im Programm haben - und dazu auch mitreißend tanzen können.

Stargäste des Chores waren heuer „Lady Sunshine und Mister Moon“ Elisabeth Heller und Oliver Timpe, die sich mit ihrem Programm den Schlagern der 1920er bis 60er-Jahre verschrieben haben. Beide standen vor Jahren mit dem A Capella Chor bereits auf der Bühne, für Elisabeth Heller sind viele der Chor-Sänger enge musikalische Freunde: „Da bin ich ein wenig aufgeregt“, gestand die Vollblut-Sängerin.

Ausgezeichnet präsentierten sich die Solisten: Michael Brunner glänzte sowohl im Duett mit Obmann Reinhard Hirtl, als auch mit Hüftschwung und King-Stimme, Lukas Rapp, er wird nächstes Jahr beim Musiktheater Mistelbach „Joseph and the amazing technicolor Dreamcoat“ die Hauptrolle singen, sang und tanzte in einer Perfektion, die genau das rechtfertigt und Barbara Schreiber gab eine wunderbare Marylin mit „I wanna be loved by you“.

Insgesamt standen 55 Sänger und sieben Musiker und Dirigent Andreas Schacher auf der Bühne.

Fazit: So vielseitig kann Chor sein: A Capella Chor in Reinkultur.