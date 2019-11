Tat sich der von den beiden Gemeinden Mistelbach und Wilfersdorf im Jahr 2010 gegründete Wirtschaftspark zu Beginn noch schwer, so entwickelte sich der Standort dank der direkten Anbindung an die Autobahn A 5 in den vergangenen Jahren rasant.

„Neben den Unternehmen, die ihren Betriebsstandort bereits errichtet haben, konnten wir in der Vergangenheit noch weitere Interessenten von den Vorteilen eines Standorts direkt an der A 5 überzeugen. Weshalb wir nun vermelden können, dass die Ausbaustufe eins mit seinen rund 20 Hektar ausverkauft ist“, so Citymanager Manuel Bures, der in seiner Funktion neben der Zentrumsbelebung auch die Betriebsansiedlung im Wirtschaftspark A 5 mitbetreut. Demnächst wird der Maschinenring mit dem Bau seiner neuen Weinviertelzentrale im Wirtschaftspark beginnen.

Wirtschaftspark hat Optionsverträge

Auf dem Erfolg ausruhen kommt für die Gemeinden Mistelbach und Wilfersdorf nicht in Frage. Mit einer mit ecoplus (der Wirtschaftsagentur des Landes NÖ) eigens gegründeten Gesellschaft plant man bereits die Ausbaustufe zwei. Um flexibel auf die Unternehmenswünsche in den nächsten Jahren eingehen zu können, stehen dort dann weitere 14 Hektar, zwischen Wirtschaftspark und Autobahntrasse zur Verfügung.

Und sollte dieser Platz dann auch ausverkauft sein, hat der Wirtschaftspark Optionsverträge jenseits der Nordautobahn Richtung Mistelbach, links und rechts der Straße. Diese Erweiterung, sie wird in zwei Phasen erfolgen und wird jetzt parallel zur Freigabe der Ausbaustufe zwei rechtlich vorbereitet, damit die Grundstücke dann, wenn die Erweiterung notwendig ist, auch zur Verfügung stehen.