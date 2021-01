Je fünf positive Tests gab es in Poysdorf – die Gemeinde hat seit dem Jahreswechsel und einer angeblichen illegalen Silvesterparty in einer Ortsgemeinde deutlich erhöhte Infektionszahlen und in Wildendürnbach. Drei positive Fälle gibt es in Rabensburg, in Gaweinstal, Hochleithen.

Zwei positive Fälle gab es in Wolkersdorf, je einen positiven Fall gibt es in Großharras, Kreuzstetten, Neudorf, Altlichtenwarth, Gaubitsch, Ladendorf und Großebersdorf.

Manche Fälle sind Gemeinden nicht genau zuordenbar, da die Tests Postleitzahlen zugeordnet sind - und sich die nicht unbedingt immer mit den Gemeinde- und Bezirksgrenzen decken.