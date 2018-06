„Jubiläen sind üblicherweise ein Beleg dafür, dass sich etwas über einen respektablen Zeitraum hinweg bewähren konnte“, so Kommandant Martin Bernold bei seiner Fest-Rede beim 120-jährigen Bestandsjubiläum der Feuerwehr.

„Heute können wir mit modernen Einsatzmitteln und guter Ausrüstung Einsätze bewältigen“, so Bernold: „Dass dem so ist, verdanken wir vor allem der umsichtigen Führung unserer Vorgänger.“

Seit der Gründung gab es neun Kommandanten, durchschnittlich führten diese 13 Jahre. Zwei davon, die diesen Schnitt deutlich übertrafen, seien Karl Buchhammer und Leopold Bernold. Diese standen zusammen 55 Jahre an der Spitze, hatten einige Projekte in die Wege geleitet, die bis heute Bestand hätten. Beide hätten als Abschnittskommandanten auch starken Einfluss über die Gemeindegrenzen hinaus gehabt.

Das Fest solle nicht nur als Geburtstagsfeier dienen, sondern auch ein würdiger Anlass sein, um einigen Kameraden Danke zu sagen. Jene hätten in den letzten Jahrzehnten die Geschichte der Feuerwehr Zwentendorf geprägt und wären erheblich verantwortlich, dass die FF eine so erfolgreiche Vergangenheit feiern durfte.

Ehrungen

Urkunde für besondere Verdienste für die FF Zwentendorf:

Karl Buchhammer, Josef Schulz, Josef Weichselbaum

Verdienstzeichen 1. Klasse in Gold des Landesverbandes:

Leopold Bernold, Zwentendorf

Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze des Landesverbandes:

Martin Bernold, Stefan Breuer, Rene Feuchtinger und Stefan Schulz (aktuelles Kommando der FF Zwentendorf)

Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze des Landesverbandes:

Josef Amon, Zwentendorf

Verdienstmedaille 2. Klasse in Silber des Landesverbandes:

Leo Breuer, Zwentendorf

Verdienstzeichen für 25-jährige Feuerwehrtätigkeit:

Hannes Zinnagl, Gnadendorf

Verdienstzeichen für 40-jährige Feuerwehrtätigkeit:

Werner Schmidt, Gnadendorf Ernst Zant, Patzmannsdorf

Josef Amon, Zwentendorf

Herbert Bernold, Zwentendorf Walter Göstl, Zwentendorf

Florianiplakette 3. Stufe in Bronze des niederösterreichisschen Landesverbandes:

(Auszeichnung für Personen, die sich um das Feuerwehrwesen besonders verdient gemacht haben, aber nicht im Dienst der Feuerwehr stehen):

Beate Bauer, Zwentendorf