Da Sabine Amon am 31. Oktober– also zu Halloween - Geburtstag hat, macht sie seit Jahren ein Halloween-Fest mit Kindern, die mit ihr durch den Ort wandern. Dazu werden Kinder des Ortes eingeladen, gruselig verkleidet am Umzug teilzunehmen.

Kleine Hexen, Monster und Skelette waren da mit den Eltern dabei. Danach gab es eine kleine Party mit schaurig-gruseligen Köstlichkeiten, welche von der Jubilarin selbst zubereitet wurden.