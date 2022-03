40 Trauungen an einem Tag in Bezirk Mödling

Der Amtsleiter des Standesamtsverbandes Mödling, Walter Schwinger, hatte prognostiziert, dass der 02.02.2022 ein herausfordernder Tag für die Standesbeamtinnen und -beamten werden würde. Vor eineinhalb Wochen ging er noch von 35 Trauungen aus, letztendlich waren es 40 Trauungen, die Michaela Adler, Hannes Wildeis, Tamara Seidenglanz, Nina Zimmermann-Rössler, Karin Slezak und Hans Wimmer durchführten.

Hochzeitsschauplätze waren das Schloss Vösendorf, der Barockpavillon in Guntramsdorf, Schloss Hunyadi in Maria Enzersdorf, Perchtoldsdorf, Kursalon Mödling, Standesamt Mödling, „sogar in Achau haben wir ein Brautpaar getraut“, erzählt Hans Wimmer, der eine ganz besondere Ehe schloss.

Trauringe wurden aus leeren Patronen gefertigt

„Ich habe ein Paar getraut, das extra aus Vorarlberg nach Mödling gereist ist. Ich kenne das Brautpaar von meinem Hobby, ich bin Sportschütze, dabei habe ich auch Manuela und Roland kennengelernt. Die beiden wollen ihre Eheschließung eigentlich bis April geheim halten, denn dann feiern beide auch ihren 50. Geburtstag. Erst bei der Geburtstagsfeier wollen sie bekannt geben, dass es sich eigentlich um eine After-Wedding-Party handelt“, schildert Wimmer.

Trauzeugen waren der Vorarlberger Landesschützenmeister Walter Selb und die Wiener Landesschützenmeisterstellvertreterin Sonja Krickl, die Trauringe, passend zum sportlichen Hobby der beiden, aus leeren Patronen angefertigt. „Die beiden sind am Montagabend angereist, übernachtet haben sie in Biedermannsdorf. Ich habe auch einen Stylingtermin für die Braut vereinbart. Um 11 Uhr war am Mödlinger Standesamt die Trauung, dann ging es zum Hochzeitsessen bei mir zuhause, denn Kochen ist ein weiteres Hobby von mir“, erzählt der Biedermannsdorfer.

Zwar war der 22. Februar ein Spitzentag, doch generell hält das Jahr 2022 eine Menge Arbeit für die Standesbeamten bereit. „Heuer wird es mit den Terminen schon extrem knapp. Es werden jetzt viele Hochzeiten nachgeholt, die wegen Corona verschoben wurden.“

Die Beliebtheit des Mödlinger Standesamtes resultiere daher, „dass wir Trauungen an beinahe 365 Tagen im Jahr durchführen. Wir sind sehr, sehr flexibel und bemühen uns, die Wünsche des Brautpaares so weit wie möglich zu erfüllen. Das betrifft vor allem Zeit und Ort der Trauung. Ich habe selbst schon ein Brautpaar um 3 Uhr morgens beim Husarentempel verheiratet, weil die beiden unbedingt den Sonnenaufgang erleben wollten“.

Das funktioniere aber nur mit solchen engagierten und flexiblen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, „wie wir sie am Mödlinger Standesamt beschäftigen“.

