1.008 Stiche in Perchtoldsdorf .

Das erste Impfwochenende in der Siegfried Ludwig-Halle in Perchtoldsdorf ist reibungslos zu Ende gegangen. Gemeinsam mit der örtlichen Ärzteschaft, dem Roten Kreuz, ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeitern der Apotheke „Im Kräutergarten“, die die Lagerung und Lieferung des Impfstoffs übernommen haben, konnten die ersten 1.008 Dosen an die Risikogruppen verabreicht werden.