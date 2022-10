1.689 für die Volksbefragung

Aus Sicht der ÖVP, FPÖ und WIR erfolgreich verlief die Initiative zur Durchführung einer Volksbefragung über die Verbauung des „Glasfabrik“-Areals. Um die Abhaltung einer Volksbefragung zu erreichen, waren zehn Prozent der Unterschriften aller Wahlberechtigten – 1.113 Stimmen – notwendig.

In der Vorwoche haben Vertreter der Opposition 1.689 Unterstützungserklärungen abgegeben. „Nach dem Erreichen der notwendigen Unterschriften haben wir aufgehört zu sammeln“, erzählt ein sichtlich erleichterter Gery Berger, Sprecher der Bürgerinitiative.

„Ein großartiger Erfolg, der beweist, dass die Bevölkerung bei der Entwicklung der „Glasfabrik“-Gründe maßgeblich mitbestimmen will“, zeigte sich Mitinitiator Oliver Prosenbauer (ÖVP) begeistert.

Vorerst hat die Gemeindewahlbehörde zu überprüfen, ob es sich bei den Unterstützern tatsächlich um in Brunn am Gebirge Wahlberechtigte handelt. Geht alles klar, wird in der Gemeinderatssitzung die Abhaltung der Volksbefragung beschlossen.

Ergebnis ist allerdings nicht bindend

Prosenbauer befürchtet allerdings, dass „sich SPÖ und NEOS nicht an das Ergebnis der Befragung halten werden“.

Christian Schmitzer, NEOS, hält es „für eine gute Idee, wichtige Entscheidungen vor das Volk zu tragen“ und hofft „auf eine vernünftige Beteiligung“. Für Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, erklärt sich die Zahl der Unterschriften „durch die Panikmache der ÖVP“, aber „es ist ein demokratisches Recht und dieses werden wir natürlich akzeptieren“. Und er verweist auf das bereits laufende Bürgerbeteiligungsverfahren.

