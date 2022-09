Von Bad Vöslau bis Mödling: „Längste Schank der Welt“ ist eröffnet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die über zehn Kilometer lange Open-Air-Meile sei mittlerweile „die Speerspitze der Tourismuswirtschaft in der Thermenregion geworden“, ist Kainz überzeugt.„Wir wollten die Bezirke Mödling und Baden enger zusammen bringen“, ergänzte Hintner. „Der Wasserleitungsweg hat etwas Verbindendes“, die unzähligen Sturmstände in beiden Bezirken wurde de facto auf eine Linie gehoben. „Es gibt nicht wenige Gäste, die beim Spaziergang entlang des Weges ihre Heimat wiederentdeckt haben“, merkte Hintner an.

„Mehr Regionalität, noch mehr Qualität“ ist das Ziel der Jubiläums-, der 10. Genussmeile, erklärte Wienerwald Tourismus-Geschäftsführer Michael Wollinger, der gemeinsam mit seinem Team für die Organisation verantwortlich zeichnet. Mit 74 Ausstellern entlang der "Längsten Schank der Welt" habe man schon fast das Vor-Corona-Niveau erreicht, freute er sich. Allesamt Zeichen, dass die Genussmeile „ein touristisches Leitprodukt ist“.

Für Landesrat Jochen Danninger, ÖVP, ist die Genussmeile „auch eine Kraftquelle“ und „beispielgebend für andere Regionen in Niederösterreich. Würde es sie nicht schon geben, man müsste sie erfinden“.

Mödlings Stadtpfarrer Adolf Valenta dankte vor dem Segen vor allen denen, die dafür sorgen, dass „wir Essen und Trinken genießen können. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen der Laune der Natur aussetzen“.

Noch ein Wochenende des Genusses

Die Längste Schank der Welt hat auch noch am 4., 10. und 11. September von 12 bis 19.30 Uhr geöffnet. Wein, Most, Sturm und Schmankerln aus dem Wienerwald können in Ruhe genossen werden, danach bietet sich ein Besuch bei den Heurigen der Region an. Traktorshuttles und Bummelzüge von den Bahnhöfen zur Veranstaltung ermöglichen einen entspannten Ausflug.

Für jeden Geschmack gibt es den richtigen Abschnitt:

Bad Vöslau - Sooß – Baden - „Mach's da gmiadlich". Dieser Abschnitt der Genussmeile ist sehr gut zu Fuß bzw. auch mit dem Kinderwagen zu erwandern. Der größtenteils flache Weg bietet viel Idylle, Gemütlichkeit und viele Möglichkeiten mit Unterhaltung für die ganze Familie.

Baden - Pfaffstätten – Gumpoldskirchen - „Do rennt da Schmäh": Der mittlere Abschnitt entlang der Genussmeile ist der meistfrequentierte. Neben musikalischen und kulinarischen Highlights warten hier auch zahlreiche Stände mit geselligem Treiben und köstlichen Schmankerln auf.

Guntramsdorf – Mödling – „Do schau her": Der hügeligste Abschnitt entlang der Genussmeile überzeugt mit gemütlichen Ständen, dem Fernblick und traumhaften Ausblick.

www.wienerwald.info

