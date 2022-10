Hospiz im PBZ Mödling: „Kein Ort, den man totschweigen sollte“

Beim Festakt zum 10-jährigen Bestehen der Hospiz-Station im Pflege- und Betreuungszentrum Mödling machte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP, deutlich: „Ein Hospiz ist ein Ort des Lebens, an dem unheilbar Kranke würdevoll und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet, ihren letzten Weg beschreiten. Ich kann nur allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Ehrenamtlichen des Hospizteams Mödling meine Dankbarkeit für ihre Kompetenz, ihr Feingefühl und vor allem ihre wertvollen Leistungen aussprechen.“

Würdevolles Leben bis zum letzten Atemzug

Das Konzept Hospiz stehe für „ein würdiges Leben bis zum letzten Atemzug – und ist somit ein Weg, der allen Menschen weiter offenstehen soll“.

Silvia Bodi, Geschäftsführerin der Gesundheit Thermenregion GmbH, ergänzte: „Ein Hospiz, wie hier in Mödling ist kein Ort, den man totschweigen und verdrängen soll. Es ist ein Ort, der für eine gesellschaftlich und menschlich wie auch gesundheitspolitisch unschätzbar wichtige Leistung steht, ein Ort, an dem Menschen ihre letzte verbliebene Zeit so verbringen können, wie es würdig und richtig ist: in bester medizinischer, aber auch psychischer Versorgung und mit jedem Beistand, der möglich ist.“

Direktor Gerhard Reisner moderierte die Festveranstaltung und begrüßte dabei unter anderem viele Angehörige von im Hospiz betreuten Verstorbenen, „Verein Hospiz Mödling“-Geschäftsführerin Irene Blau, Stadträtin Roswitha Zieger, ÖVP, sowie Ärztin Maja Kerschbaum und Christine Bayer, die vor zehn Jahren maßgebend das Stationäre Hospiz mit aufgebaut haben.

hospiz-moedling.at

