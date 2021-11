Naturfreunde Brunn/Gebirge: Verein, der nach wie vor im Trend liegt

Die österreichischen Naturfreunde wurde 1895 gegründet, die Ortgruppe Brunn am Gebirge vor exakt 100 Jahren. Der Gedanke, naturnahe Erlebnisse zu schaffen und auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt zu achten, wird bis heute hochgehalten. Mit seinem Motto: „100 Prozent Erlebnis Natur – garantiert“, liegt der Verein voll im Trend der Zeit.

Obmann Joachim Feiks verweist „auf die gelebte Gemeinschaft – trotz der gemischten Altersstruktur; bei uns fühlen sich Jung und Alt, Familien, Paare und Singles wohl. Denn für jede Zielgruppe gibt es das perfekte Sport- und Freizeitangebot“. Egal, ob in den Bergen (Wandern, Skitouren gehen bis Eisklettern), im Wasser (Paddeln und Raften) oder bei Orientierungsläufen: den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stehen bestens geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Darüber hinaus bieten die Naturfreunde eigene Fotogruppen und eine breite Palette an Aus- und Weiterbildungskursen sowie Reisen in die ganze Welt.

Gold und Silber für verdienter Mitglieder

242 Mitglieder bereichern aktuell das Vereinsleben der Brunner Naturfreunde, viele davon konnte Feiks bei der Festveranstaltung begrüßen.

Einer der Höhepunkte war die Ehrung langjähriger, verdienter Mitglieder, darunter auch Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, der die Ehrennadel in Gold erhielt. Für den Naturfreund seit Jugendjahren ist „das Naturerlebnis bei sportlichen Aktivitäten in freundschaftlicher Atmosphäre die beste Voraussetzung für eine ausgeglichene Work-Life-Balance“.

Weitere Ehrennadeln in Gold gab es für Karl Guny, Alois Lick und Günter Nejedlik, in Silber für Walter Wukowits, Hedwig Wranek und Annemarie Nejedlik.