600 Jobs in der „Druckfabrik“ in Guntramsdorf

1957 waren in der Guntramsdorfer „Druckfabrik“ fast 600 Personen beschäftigt. Etwa 13 Millionen Meter Stoff wurden veredelt (=bedruckt), 55 Prozent davon gingen in den weltweiten Export. Auf diese Rekordzahlen folgte rasch der katastrophale Niedergang. Die industrielle Entwicklung, die Konkurrenz anderer Industrienationen, vor allem Japans, ließen die Exportmöglichkeiten schwinden. 1961 gab es nur mehr rund 300 Jobs, 1962 wurde die „Druckfabrik“ stillgelegt. Einzelne Gebäude und Flächen werden seither vermietet, seit 2007 ist das Areal in Gemeindebesitz.

Untrennbar mit der „Druckfabrik“ ist der Guntramsdorfer Franz Josef Mayer-Gunthof (1894 bis 1977) verbunden. Sein Urgroßvater Vitus Mayer hatte 1836 eine Papierfabrik in Guntramsdorf gekauft und die „k.k. Privilegierte Zitz- und Cottonfabrik, V. Mayer“ gegründet, die 1906 in die „Guntramsdorfer Druckfabrik A.G.“ umgewandelt wurde.

Mayer-Gunthof studierte Jus an den Universitäten Wien und Oxford. Im Ersten Weltkrieg geriet er in russische Kriegsgefangenschaft nach Sibirien, wo ihm 1917 die Flucht gelang. 1919 promovierte er zum Dr. juris und übernahm die Leitung der elterlichen Baumwollweberei in Mährisch-Trübau, einer Schwesterfabrik der Guntramsdorfer Druckfabrik.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Franz Josef Mayer-Gunthof als Gegner des Regimes im KZ Mauthausen inhaftiert. Nach Kriegsende engagierte er sich beim Wiederaufbau des Landes, indem er sein umfangreiches Wissen der Wirtschaft zur Verfügung stellte. So wurde er zunächst mit der öffentlichen Verwaltung der „Actien-Gesellschaft Vöslauer Kammgarn-Fabrik“, zu der die Guntramsdorfer Druckfabrik gehörte, beauftragt. 1945 wurde er Vorstandsvorsitzender und übernahm zusätzlich die Organisation der gesamten Textilindustrie in Österreich. Dies führte zur Gründung des österreichischen Textilverbandes.

Mitbegründer der Industriellenvereinigung

Franz Josef Mayer-Gunthof war Mitbegründer der Industriellenvereinigung und von 1960 bis 1972 auch deren Präsident. Als dieser war er ein Verfechter der Sozialpartnerschaft, da er für Unternehmer auch eine soziale Verantwortung sah. Wie überhaupt die Familie Mayer-Gunthof über Generationen hindurch für ihre sozialen Einrichtungen für Mitarbeiter ihrer Fabrik in Guntramsdorf und für sozial Schwächere in der Marktgemeinde Guntramsdorf bekannt war.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden