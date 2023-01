Die Burg Perchtoldsdorf als Ort der Begegnung

Werbung

Im Zuge eines groß angelegten Revitalisierungsplanes nahmen sich die Architekten Paul Katzberger und Karl Harberger Mitte der 1960er-Jahre der „schlafenden“ Burg an und bauten sie zu einer kulturellen Veranstaltungsstätte aus. Gegen Ende des Jahrhunderts war ein deutlicher Auslastungsrückgang zu merken. Ein Burgsaal ohne Lüftung und Lift, ein Sommerfestspielort ohne Regendach, spärliche Garderoben und ein winziges Pausenfoyer gehörten nicht mehr zum State of the art.

Bürgermeister Martin Schuster und Kulturreferentin Brigitte Sommerbauer, beide ÖVP, nahmen sich 2006 vor, die in die Jahre gekommene Burg zu einem innovativen Zentrum für Kunst, Kultur und Veranstaltungen aller Art auszubauen.

Die Vielzahl, der in Diskussionen geförderten Ideen bot auch Grundlage und Anhaltspunkt für den Umbau, der gemeinsam mit Bürgern und Nutzern im Rahmen des „perchtoldsdorfDIALOG“ und der Plattform „pro.burg“ entwickelt wurde. Kernstück war die Errichtung eines etwa 400 Personen fassenden Veranstaltungssaales unter dem Parkplatz, die Verbesserung der räumlichen Verhältnisse durch Schaffung entsprechender Foyers und Nebenräume, Nutzbarmachung bisher ungenutzter Flächen wie des Nordhofes durch Befestigung und Restaurierung der Nordfassade, gestalterische und logistische Erschließung des Objektes vom Marktplatz aus und die behindertengerechte Ausführung.

Großzügige finanzielle Unterstützung

Möglich geworden ist die Realisierung dieses Projektes allerdings nur dank der finanziellen Unterstützung des Landes Niederösterreich sowie der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und der UNIQA Versicherungen AG in Höhe von insgesamt sechs Millionen Euro. Am 20. Oktober 2008 fand die Grundsteinlegung statt. Nach 18 Monaten Bauzeit konnte die adaptierte Burg Perchtoldsdorf am 25. Juni 2010 wiedereröffnet werden. Der Erfolg stellte sich alsbald ein. Es vergeht kaum ein Tag, an dem der Neue Burgsaal nicht frequentiert ist.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.