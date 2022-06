Hürden mit Mut nehmen: Bezirk Mödling feierte zwei Tage das Bundesland

Vollbild

Ran an die Jubiläumstorte: Landtagsabgeordneter Martin Schuster, Bürgermeister & Nationalratsabgeordneter Hans Stefan Hintner, Landtagsabgeordneter Hannes Weninger und Bezirkshauptmann Philipp Enzinger. Einige Vertreter des Organisationsteams: Bernhard Garaus, Abteilungsleiterin Helga Schlechta, Stephanie Seda, Michael Danzinger und Nina Mrazek. Die ökumenische Feldmesse am Sonntagvormittag – zelebriert von Adolf Valenta (St. Othmar), Markus Lintner (Evangelische Pfarre) sowie dem orthodoxe Pfarrer Sladjan Vasic – ließ auch Landesrat Martin Eichtinger nicht aus. Landtagspräsident Karl Wilfing, Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza, das Gesangsduo Marlies Fastl und Zoe Harrison, Ulrich Ramharter (Klavier) und die stellvertretende Musikschulleiterin Angelika Poszvek. Silent Disco am Samstagabend im Stadtbad: Mehmed Alajbeg und Gert Zaunbauer. Am Freitagabend im Vorprogramm: die „Blau-gelbe Einkaufsnacht“ in Mödling. Landtagspräsident Karl Wilfing, Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza, das Gesangsduo Marlies Fastl und Zoe Harrison, Ulrich Ramharter (Klavier) und die stellvertretende Musikschulleiterin Angelika Poszvek.

