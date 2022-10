Jugendfeuerwehr Mödling: Einsatzkräfte mit Leib und Seele

In den Protokollen der Freiwilligen Feuerwehr Mödling wird erstmals am 1. März 1934 über einen Beschluss des Kommandos berichtet, demzufolge „die 13 Jungmänner in einem „Zug außer der Reihe“ eingeteilt werden. Der Beschluss und die Vorarbeiten zum Aufbau einer Feuerwehr-Jugendgruppe bei der FF Mödling erfolgte Anfang 1972, nachdem das Landesfeuerwehrkommando grünes Licht zur Gründung gegeben hatte.

26 Burschen stellten sich der Herausforderung

Mit entsprechenden Werbemaßnahmen und der Aufnahme interessierter Jugendlicher hat Kommandant Rudolf Andre seinen Bruder Josef beauftragt. Die tatsächliche Gründung der Mödlinger Feuerwehrjugend fand am 14. Oktober 1972 statt. Zur Jugendfeuerwehr meldeten sich insgesamt 26 Burschen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, zum ersten Jugendleiter wurde Joachim Giebner bestellt; 1973 konnten bereits 6 Jungfeuerwehrmitglieder in den Aktivstand überstellt werden. Aktuell sind über 40 Feuerwehrmänner des Aktivstandes (und einer der Reserve) ehemalige Jungfeuerwehrmänner, unter anderem Kommandant Peter Lichtenöcker und Stellvertreter Werner Hauser.

Die Fortsetzung der erfolgreichen Jugendarbeit in der Feuerwehr stellt die im Jahr 2019 als Vorstufe der Jugendfeuerwehr vom NÖ Landesfeuerwehrverband ins Leben gerufene Kinderfeuerwehr dar.

Nächste Stufe: Kinderfeuerwehr

Bei der FF Mödling erfolgte die Gründung der Kinderfeuerwehr im gleichen Jahr und erfreute sich eines regen Zuspruchs, binnen kürzester Zeit waren bis zu 13 Kids mit Eifer bei den Aktivitäten und Zusammenkünften dabei. 2020 wurde (nach Überstellung von der Kinderfeuerwehr) erstmals ein Mädchen in die Mödlinger Jugendfeuerwehr aufgenommen, derzeit zählt die Feuerwehrjugendgruppe 17 Mitglieder, darunter sechs Mädchen.

Derzeit zählt die Gruppe sechs Burschen und Mädchen, denen spielerisch das Feuerwehrwesen nähergebracht wird. In der Hoffnung, sie langfristig als aktive Einsatzkräfte binden zu können.

