Perchtoldsdorfs Ära als Kurort

Perchtoldsdorfs Gemeindearzt Emanuel Gorlitzer war ein wirtschaftlich denkender Mann. Oberhalb der Riede „Scholau“ errichtete er am Sonnberg am Rand der Heide ab Herbst 1907 ein modernes Sanatorium, das sich auf Lungenerkrankungen spezialisierte – nicht umsonst wurde die gefürchtete Tuberkulose auch als „Wiener Krankeit“ bezeichnet. Diese Fokussierung setzte sich auch unter Gorlitzers Nachfolgern Franz Spiegler, der Ende der 1920er-Jahre eine tiefgreifende Modernisierung durchführte, und Oskar Mautner fort, wobei sich das Gewicht auf den HNO-Bereich verlagerte. Davon profitierten vor allem Bühnengrößen wie „Rundfunk-Caruso“ Joseph Schmidt oder Paula Wessely.

Eines der Patientenzimmer anno 1952.

Foto: Marktgemeinde Perchtoldsdorf

Nach 1938 zogen triste Zeiten auf, der Betrieb wurde „arisiert“ und der auch als Chefarzt tätige Besitzer Oskar Mautner im Holocaust ermordet. Von 1949 bis in die frühen 1990er-Jahre war das mit 72 Betten ausgestattete Heim fester Bestandteil des Erholungsangebots der Wiener Gebietskrankenkasse, womit „normalsterbliche“ Kassenpatienten in den Genuss eines zuvor nur solventen Privatpersonen vorbehaltenen Aufenthalts kamen.

Das Haus war bei Patienten überaus beliebt, die ärztliche Betreuung erfolgte vom Hanusch-Krankenhaus in Wien-Penzing aus.

Die Phase des völligen Still- und Leerstandes endete in den 2000ern mit einem Aus- und Umbauprojekt. Aktuell ist das ehemalige „Waldsanatorium“ als „OptimaMed Rehabilitationszentrum Perchtoldsdorf“ ein ganzheitliches Gesundheitskompetenzzentrum für orthopädische Rehabilitation.

