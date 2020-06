Es ist ein altes Haus, ein Haus mit Familientradition, seit Generationen geführt mit viel Herz und auch ein Hort von Kunst und Kultur. Die „Theatermeierei“ wird 135.

1885 wurde das Anwesen von Johann Grill, einem Urahnen von Franz Brandl, dem aktuellen Besitzer in fünfter Generation, erworben und als Jausenstation geführt. Schon damals stand das Salettl, das heute beliebte Location für Firmen- und Familien-Events ist. „Kühe grasten vor dem Haus“, weiß Brandl. „1902 wurde das Haupthaus erweitert, im oberen Stock waren Fremdenzimmer, die an Sommerfrischler vermietet wurden, die Wiese nebenan diente damals schon zur Erholung, mein Opa hat auch eine biologische Landwirtschaft geführt, die Pächter bringen uns jetzt noch frisches Gemüse.“

Schon damals wurden – vor allem Mehlspeisen – gereicht, denn „die Großmutter war eine gute Bäckerin. Und ich hab’ als Bub schon beim Servieren geholfen und das Trinkgeld bekommen“, schmunzelt Brandl.

Schätzle „Meierei“-Gaaden-Chef Franz Brandl (r.) mit Wolfgang Sailer, der für kulturelle Belebung verantwortlich zeichnet.

Ab 1989 war die Meierei geschlossen. Brandl begann 2002 mit dem Zu- und Umbau. 2005 kam Wolfgang Sailer dazu und verlieh dem Traditionshaus mit seinen Theateraufführungen und Vernissagen schon bald künstlerischen Touch.

Immer hat die Familie mitgearbeitet und zum Teil auch mitgespielt. Vielen Gästen ist noch Großvater Franz Matzinger in Erinnerung, der 2008 und 2009 in zwei Rollen zu sehen war. Und auch nach seinem Tod ist er immer noch mit dabei, denn nach jeder Aufführung wird eine Tonaufnahme mit seiner Stimme eingespielt. „Ihr habt gelacht, so hat es Euch gefallen“, ist ein Begriff.

Auch wenn die Coronazeit nicht leicht war, das Team der „Meierei“ hat sie gut überstanden, die Stammgäste sind dem Haus treu geblieben.

Auf die lauen Abende mit Kulturprogramm brauchen die Gäste heuer nicht zu verzichten. Es gibt zwar kein Theaterstück, aber Sailer inszeniert einen Konzertabend: Vom 9. bis zum 25. Juli gibt’s „Lieder im Grünen“.

www.theatermeierei.at