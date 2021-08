Am Programm standen neben einem Rundgang durch das Zentrum auch Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Rendi-Wagner bedankte sich "für ihre wichtige Arbeit" und lobte zugleich den blau-gelben Impffortschritt. "Niederösterreich ist auf einem sehr guten Weg. Wir brauchen aber österreichweit unbedingt eine höhere Durchimpfungsrate." Für Herbst sei eine Quote von 80 Prozent nötig, meinte Rendi-Wagner auch als Ärztin. Impfen und das regelmäßige kostenlose Testen seien "die zentralen Instrumente bei der Bewältigung der Pandemie".

Königsberger-Ludwig wies darauf hin, dass es aktuell in den Impfordinationen und -zentren 14.000 freie Einzeltermine gebe. In den nächsten Wochen werden zusätzlich Pop-up-Impfaktionen angeboten und Impfbusse durch das Land touren. So hoffe man, "auch Personen zu erreichen, die sich bisher noch nicht zu einer Impfung entschließen konnten".