Wie Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Oberstleutnant Oliver Wilhelm gegenüber der NÖN bestätigte, gab es seit Jahresbeginn mit Stichtag 26. Februar 15 Aufgriffe von Asylwerbern allein im Bezirk Mödling. Diese tauchten in Gruppen von 4 bis 25 Personen an verschiedenen Stellen im Bezirk von Wiener Neudorf bis Hinterbrühl/Perchtoldsdorf auf. Letzter Einsatz der Polizei war am Freitag, 26. Februar. In der Johannesstraße, direkt unter der Burg Lichtenstein, wurde eine Gruppe von Flüchtlingen aufgegriffen. Dabei handelt es sich größtenteils um Afghanen und Syrer sowie einige andere Nationalitäten, die in verschiedenen Fahrzeugkategorien von Kleinbussen bis Pkw geschleppt wurden. Der Polizei gelang es in diesem Zusammenhang, an drei Tagen vier Schlepper dingfest zu machen. Begonnen hat die „Schlepperwelle“ schon Anfang Februar im Bereich Maria Enzersdorf/Wiener Neudorf. Nach den Schleppern wurde seit damals gefahndet.

Oberstleutnant Oliver Wilhelm informiert über die Schlepperaufgriffe. Boe

Besonders Lob spricht Wilhelm in diesem Zusammenhang den Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektionen Maria Enzersdorf, Brunn und Perchtoldsdorf für ihre „fordernden Einsätze und Ermittlungen“ in der Vorwoche aus. Aber auch die erfreuliche Mitarbeit der Bevölkerung will der derzeit ranghöchste Polizist im Bezirk nicht unerwähnt lassen. So war es der Polizei aufgrund von Kennzeichenbeobachtungen möglich, Schleppern auf die Schliche zu kommen. Das es so nicht weitergehen kann, ist allen klar. Deshalb werden in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt demnächst diesbezügliche Schwerpunkte gesetzt werden.

Die aufgegriffenen Personen haben Asyl beantragt.