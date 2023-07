448 Nachwuchs-Wissenschafter

Es hat Tradition, dass sich das Schulzentrum am Leonhardiberg in der ersten Ferienwoche zum Paradies für den neugierige und wissensdurstige Forschernachwuchs wird: „Aus einer Vision ist eine Institution geworden“, freut sich Initiatorin und Projektleiterin Sylvia Mertz. „Es ist meinem Team und mir gelungen, unsere Ideen in die Tat umzusetzen und die Begeisterung über die pandemiebedingte Pause weiter zu tragen, auch in der Ausweitung im Netzwerk zu anderen Bildungsinstitutionen.“ Als Partner standen Expertinnen und Experten aus dem Hochschul- und Wissenschaftsbereich parat.

Als einen der Höhepunkte haben die Österreichischen Bundesforste und der Biosphärenpark Wienerwald ihren mobilen Waldbus zur Verfügung gestellt. Viele Kursgruppen durften einen Tag lang mit zwei Experten das Abenteuer und den spannenden Lebensraum Wald vor Ort erleben.

In insgesamt 18 Kursgruppen hatten die 448 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren die Möglichkeit, eine Woche lang in die Welt der Naturwissenschaften und Technik einzutauchen. „Uns geht es darum, mit verschiedenen naturwissenschaftlichen Methoden und natürlich Aktions- und Wahrnehmungsspielen sowie kreativen Elementen einen spielerischen Zugang zu Naturwissenschaften aufzuzeigen und mit Profi-Forschung zu verknüpfen“, kam Mertz auf den mehrfach ausgezeichneten wissenschaftspädagogischen Ansatz, der Buben und Mädchen gleichermaßen einschließt, zu sprechen: „Ziel ist die Prägung eines naturwissenschaftlichen Menschenbildes im frühen Kindesalter.“