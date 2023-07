Glanzvolle Premiere von „Der brave Soldat Schwejk“

Es ist ein schillerndes Highlight des Mödlinger Kultursommers, das die Premierenbesucher der Inszenierung von „Der brave Soldat Schwejk” in der Regie von Andreas Berger vor der eindrucksvollen Kulisse vor St. Othmar zu sehen bekommen. Bürgermeister Hans Stefan Hintner gratulierte bei der Premiere in k. & k.- Uniform als „“Oberst Freiherr von Hintner” zur 15-jährigen Erfolgsgeschichte, die bislang nicht weniger als 58.000 Zuschauer in die Stadt gebracht hat. Als Zeichen des Dankes bekam der Ortschef von Berger eine lebenslange Freikarte. Kulturstadtrat Stephan Schimanowa war erfreut, dass es Berger „immer wieder gelingt, auch erste Themen mit Humor sommertheatergerecht zu präsentieren“. Im Publikum wurden viele Ehrengäste gesichtet, darunter Bezirkshauptmann Philipp Enzinger mit Gattin Sabine, Landtagsabgeordneter Hannes Weninger, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, Finanzstadtrat Peter Maschat, Pfarrer Adolf Valenta, Otto Pferschy, Karl Rittler vom Gießhübler Karl-Theater und Autorin Raphaela Edelbauer.

Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, Andreas Roder mit Sohn Leopold, Landtagsabgeordneter Hannes Weninger, Vize Silvia Drechsler und Autorin Raphaela Edelbauer. Foto: Schätzle

Karl Rittler mit Christine Eder, Hannes und Barbara Drapal. Foto: Schätzle

Otto Pferschy und Andreas Berger blicken der Premiere fröhlich und gelassen entgegen. Foto: Schätzle