Gelungener Ortswechsel: Maria Enzersdorfer Rathaus feiert Jubiläum

Anlässlich 15 Jahre Rathaus im ehemaligen Kielmansegg-Schlössl lud die Marktgemeinde mit Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, und den beiden Vizebürgermeistern Michaela Haidvogel, ÖVP, und Markus Waldner, AKTIVE, an der Spitze am Freitag zu einem Tag der offenen Tür.

Die Volksschule Südstadt und der Chor des Sportgymnasiums begeisterten das Publikum mit Tanz- und Gesangsaufführungen, der Ortschef selbst führte durch die Räumlichkeiten des Rathauses. Am frühen Abend gab es einen weiteren Höhepunkt dieses Tages: Burgschauspieler Florian Teichtmeister (auch bekannt als Kommissar Peter Palfinger in der ORF-Serie „Die Toten von Salzburg“) las Lyrik von niederösterreichischen Künstlerinnen und Künstlern und stand für eine Autogrammstunde zur Verfügung.

Last but not least wurde eine Fotoschau im Schlösschen auf der Weide eröffnet. Unter dem Motto „Impressionen aus 100 Jahren Maria Enzersdorf“ stellten die beiden Kuratorinnen, Nadjeschda Morawec und Heide Weyss einen Streifzug durch Maria Enzersdorfs Ortsgeschichte des letzten Jahrhunderts zusammen.

Für Zeiner war es „ein gelungener Nachmittag, an dem die Gemeinde ihre Leistungen mit respektabler Beteiligung der Bevölkerung sehr gut präsentieren konnte. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die an der großartigen Organisation beteiligt waren“.

