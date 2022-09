Maria Enzersdorf: Festprogramm zum Jubiläum

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit 15 Jahren befindet sich das Rathaus in der Hauptstraße 37. Ein Teil der Verwaltungsräumlichkeiten ist in einem historischen Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert untergebracht, ein zweiter Teil in einem modernen Anbau, der in den Jahren 2006 und 2007 errichtet wurde.

Anlässlich des 15-Jahr-Jubiläums lädt die Marktgemeinde Maria Enzersdorf am Freitag von 14 bis 22 Uhr zu einem Tag der offenen Tür.

Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, ist nach wie vor überzeugt: „Die Übersiedlung des Rathauses von der Riemerschmidgasse in die Hauptstraße vor 15 Jahren war ein Meilenstein. Wir bekamen ein modernes Verwaltungsgebäude, gepaart mit einem schön gestalteten, öffentlichen Platz und einem Park.“

Beim Tag der offenen Tür wolle man auch die Leistungen der Verwaltung zeigen. In Kombination mit einer Foto-Ausstellung „100 Jahre NÖ“ (16.30 Uhr) im Schlösschen an der Weide und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. „Ich freue mich sehr auf die Lesung mit Burgschauspieler Florian Teichtmeister“, verweist der Ortschef auf sein persönliches, kulturelles Highlight (17.30 Uhr).

