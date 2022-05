FF Brunn am Gebirge: Fest für die „große Stütze“

Werbung

Mit einem Festakt feierte die Freiwillige Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums hob Kommandant Martin Sipser „die Mannschaft als besonders wichtigen Bestandteil des öffentlichen Lebens“ hervor. Stolz zeigte sich der Kommandant auf die 43-jährige Partnerschaft mit der Feuerwehr Utrecht (Niederlande), „mit der es immer regen Austausch, vor allem mit der Feuerwehrjugend gibt“. Und er hob die „großartige Unterstützung der Gemeinde“ hervor, die „stets bemüht ist, viel für uns und den Fuhrpark zu tun“.

„Ich bin auch als Bürgermeister auf alle Kameraden und deren Angehörige sehr stolz, denn hinter all den Bemühungen stehen engagierte Menschen“

Andreas Linhart

Bezirksfeuerwehr-Kommandant-Stellvertreter Christian Giwiser bezeichnete die Brunner Feuerwehr „als große Stütze des Bezirkes Mödling, die immer bedeutenden Dienst leistet und dafür in ganz Niederösterreich bekannt ist“. Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, betonte „den unersetzlichen Dienst bei der Brandbekämpfung, aber auch bei Auslandseinsätzen. Ich bin auch als Bürgermeister auf alle Kameraden und deren Angehörige sehr stolz, denn hinter all den Bemühungen stehen engagierte Menschen“.

Große Ehre: Sipser ernannte den Ortschef im Rahmen des Festakts zum Ehrenmitglied der FF Brunn am Gebirge. Die Gästeliste des 150-Jahr-Jubiläums las sich wie ein Who ist Who des Bezirkes: Bürgermeister Andreas Linhart hatte Amtsleiter Wolfgang Schragner mitgebracht, der mit der Floriani-Plakette bedacht wurde sowie, Mitglieder des Gemeinderates. Nicht nur der Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Christian Giwiser kam, unter den Gästen befanden sich auch Abschnittsfeuerwehrkommandant Wienerwald Kurt Raitmar, Kommandanten der Nachbarfeuerwehren, Polizeiinspektionskommandant Wolfgang Strauss, Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Gerald Czech, die stellvertretende Leiterin der Heeresbekleidungsanstalt Irene Jäger, Peter Gschladt vom Zivilschutzverband, sowie Vertreter der Partnerfeuerwehr aus den Niederlanden.

