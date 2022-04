Österliches Jubiläum bei der FF Maria Enzersdorf

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Mit einem Festakt feierte die FF Maria Enzersdorf im Schloss Hunyadi exakt am 14. April (dieses Mal der Gründonnerstag) ihr 150-jähriges Bestandsjubiläum.

Kommandant Martin Gall umriss in seiner Festrede die Geschichte der Institution und kam auch auf ein weiteres wichtiges Datum im Juli 2008 zu sprechen: „Da kam die erste Frau zu unserer Feuerwehr.“ Heute zählt die Wehr 64 aktive Mitglieder, die rund um die Uhr zum Schutz der Bevölkerung unterwegs sind: „Ich bin auf jedes einzelne dieser Mitglieder stolz“, bedankte sich Gall bei der Mannschaft.

Unter anderem gratulierten Nationalratsabgeordneter Hans Stefan Hintner, ÖVP, Landtagsabgeordneter Hannes Weninger SPÖ, Bezirkshauptmann Philipp Enzinger, Vertreter der Gemeinde mit Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, an der Spitze sowie Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller zum Jubiläum.

Der nächste Termin folgt bereits am 29. und 30. April. Da steht im und rund ums Feuerwehrhaus in der Hauptstraße 92 - 96 das Feuerwehrfest am Programm

