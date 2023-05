Neue Autos bei Feldmesse gesegnet

Mit einem großen Fest holte die örtliche Feuerwehr die Feierstunde zu ihrem 150-jährigen Bestandsjubiläum vom Vorjahr nach. Kommandant Roman Janisch zeigte sich „stolz auf die rund 14.000 Einsätze, welche die Freiwilligen im Ort seit 1872 geleistet haben.“ Große Freude herrschte auch über die neuen Fahrzeuge: ein Elektroauto für Dienstfahrten der Bediensteten und eine neues Hilfeleistungsfahrzeug HLF 3, das gemäß Ausrüstungsverordnung nach der Größe der Ortsgemeinde vorgeschrieben ist und künftig als erstes Fahrzeug zu Brandeinsätzen ausrücken soll: „Das HLF3 verfügt über einen 3.400 Liter fassenden Wassertank, eine hydraulische Spreizschere mit Akku und eine Wärmebildkamera für technische Einsätze.“ Mit dem Elektroauto sei das Kommando „unabhängig vom Diesel, der Strom kommt von unserer Photovoltaikanlage am Dach des Feuerwehrhauses.“

Bei der „Blaulichtparty“ am Freitag genossen rund 1.300 Besucher die Musik von DJ Stefan, beim Feuerwehrfest am Samstag schauten über den Tag verteilt bis zu 3000 Leute vorbei: „Im Zelt vor dem Feuerwehrhaus war Platz für 670 Besucher, rundherum war ein stetes Kommen und Gehen.“ Am Sonntag gab es dann noch einen Frühschoppen, musikalisch begleitet vom Blasorchester Guntramsdorf. So ein großes Fest wie heuer findet normalerweise nur alle fünf Jahre statt, laut Janisch überlegt die Truppe, „aufgrund des hohen Interesses eventuell jährlich einen Frühschoppen zu machen.“

Das Elektroauto und die Hälfte des HLF 3 hat die Gemeinde finanziert, den Rest hat die Feuerwehr übernommen. Die Gestaltung des Pkw haben die Florianis selbst in die Hand genommen: „Wir haben das Auto weiß bekommen und dann selbst mit Folien beklebt und die Blaulichtanlage eingebaut“, erzählt Janisch.

Pfarrer Lima Duarte wird ein Feuerwehrmann

Die Fahrzeuge wurden im Rahmen einer Feldmesse im Musikheim von Pfarrer Hudson Lima Duarte gesegnet. Lima Duarte ist seit vergangenem Jahr selbst bei der Feuerwehr und sieht viele Parallelen zwischen der Tätigkeit eines Seelsorgers und eines Feuerwehrmannes: „Die Freiwillige Feuerwehr kümmert sich um die Sicherheit und um das Leben von anderen Menschen. Das hat viel mit meinen eigenen Zielen als Priester zu tun. Eigentlich machen wir das gleiche, aber auf verschiedenen Ebenen, ich kann beide Bereiche gut miteinander verbinden.“

Im Herbst beginnt Lima Duarte seine Ausbildung, beim Fest hat er als aktives Mitglied bereits mitgeholfen: „Ich wurde schon angelobt, nach meinem Basiskurs darf ich dann auch bei Einsätzen dabei sein. Ich war schon seit längerem als geistlicher Begleiter der Florianis aktiv, nun will ich ein ganz normales Mitglied werden.“ Lima Duarte will „auch selbst diese große Gemeinschaft erleben und meinen Dienst als Pfarrer erweitern: Die Freiwillige Feuerwehr repräsentiert mit ihrer Mischung als alten und jungen Menschen, Männer und Frauen und unterschiedlichen Berufsgruppen sehr gut die Zusammensetzung unserer Gemeinde. An dieser Vielfalt abseits der Kirche will ich teilhaben und viele gute Verbindungen zu den Menschen im Ort aufbauen.“

Feuerwehrmitglied und Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, bestätigte in seiner Doppelrolle den „guten Ausbildungs- und Ausrüstungsstand“ der örtlichen Florianis und übergab als persönliches Geschenk an die Feuerwehr einen Defibrillator.

Im Rahmen der Feier wurde das Ehrenzeichen in Bronze an Günter Drauch, Alexander Hornik sowie Martin Stundner und in Silber an Roman Janisch für ihre Verdienste für die Feuerwehr vergeben. Friedrich Vystrcil erhielt die goldene Ehrennadel für seine Verdienste für die Gemeinde im Rahmen des Feuerwehrwesens.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.