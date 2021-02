Die Delegierten und Ehrengäste mussten sich im Vorfeld ONLINE registrieren, um an dieser - hoffentlich in dieser Form einmalig - Veranstaltung teilnehmen zu können. Durch die hervorragende technische Unterstützung der Kollegen der HTL Mödling wurde ein reibungsloser und erfolgreicher Ablauf gewährleistet.

Es wurden nicht nur die Landesvertretung Unterrichtsverwaltung der GÖD NÖ sondern auch die Fachgruppe der Unterrichtsverwaltung NÖAAB neu gewählt. Diese Wahl wurde bereits im Vorfeld mittels Briefwahl von den Delegierten erledigt.

Robert Kugler wurde als Vorsitzender in beiden Funktionen mit 100 % wieder gewählt und bestätigt. Die Vorsitzender Stellvertreterin für den Bereich GÖD NÖ Unterrichtsverwaltung Brigitte Diettrich wurde ebenfalls mit 100 % der Delegiertenstimmen wieder gewählt. Den restlichen zur Wahl angetretenen Mitglieder wurde ebenfalls zu 100% Prozent das Vertrauen ausgesprochen. Alle gewählten FunktionärInnen nahmen die Wahl an und bedankten sich für den großen Vertrauensvorschuss.

Aufgrund der Vorgaben der GÖD die Abhaltung des Landestages mit möglichst wenig Personen in Präsenz und auch zeitlich kurz abzuhalten, sind vor Ort nur der Vorsitzende Robert Kugler, die Vorsitzender Stellvertreterin und Sprecherin des Mandatsausschusses Brigitte Diettrich, der „Hausherr“ und Sprecher der Antragskommission Herbert Leitner, der Sprecher der Wahlkommission Karl Riml und die Vorsitzende der Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter Gabriele Gernbauer anwesend gewesen

Die Ehrengäste GÖD NÖ Vorsitzender Bundesrat a.D. Reg.Rat Alfred Schöls, GÖD NÖ Vorsitzender Stellvertreter Dir. Helmut Traper, Sekretär der GÖD NÖ Kammerrat Harald Sterle, Sekretär der GÖD NÖ Bruno Mölzer, Sekretär der GÖD NÖ Monika Rammel und Bundesvorsitzender der GÖD Unterrichtsverwaltung Hofrat Johann Pauxberger waren diesmal online zugeschalten.

GÖD NÖ Vorsitzender Bundesrat a.D. Reg,Rat Alfred Schöls sprach in seinem Politischen Referat über die Herausforderungen der gewerkschaftlichen und politischen Arbeit und Gesinnung in dieser prekären Zeit. Er bedankte sich für das Durchhaltevermögen und für die ständige Bereitschaft bei den Mitgliedern der Landesvertretung für die KollegInnen der Unterrichtsverwaltung da zu sein.

Bundesvorsitzender der GÖD Unterrichtsverwaltung Hofrat Johann Pauxberger bedankte sich in seinem Referat bei den KollegInnen für den Zusammenhalt in diesen schwierigen und herausforderten Zeiten. Er betonte das gute Miteinander und den enormen Einsatz der KollegInnen an den Bundeschulen und in der Bildungsdirektion.

Der Vorsitzende Robert Kugler gab einen Rückblick über 5 Jahre Gewerkschafts- und Personalvertretungsarbeit der Landesvertretung Unterrichtsverwaltung.



„Es ist uns in den letzten 5 Jahren gelungen, dass die Schulverwaltung sowohl in der Bundespolitik als auch in der Landespolitik endlich wahrgenommen wird!“



Die neue Landesvertretung Unterrichtsverwaltung GÖD NÖ setzt sich wie folgt zusammen:



Robert KUGLER Vorsitzender (Bildungsdirektion NÖ)

Brigitte DIETTRICH Vorsitzender Stellvertreterin (Bildungsdirektion NÖ)

Erwin AUTHERIEDT Mitglied (HTBL Hollabrunn)

Michaela BAUMGARTNER Mitglied (HTBL St.Pölten)

Regina BRAUN Mitglied (BG/BRG Klosterneuburg)

Gabriele GERNBAUER Mitglied (HTBL Mödling)

Herber LEITNER Finanzreferent (HTBL Mödling)

Karl RIML Dienst- u. Besoldungsreferent (Bildungsdirektion NÖ)

Daniela WEESE Schriftführerin (BRG Kremszeile Krems/Donau)