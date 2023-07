Der Museumspark wird zur Festlocation

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Tradition und Brauchtum haben bei uns besonders hohen Stellenwert“, ist Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, überzeugt. „Das Mödlinger Weinfest hat sich mittlerweile zum größten Volksfest im Bezirk entwickelt. Erfolgsgaranten sind abwechslungsreiche Kulinarik, einzigartiges Ambiente, aber natürlich spielt auch das musikalische Angebot eine große Rolle.“ Auch Weinbauvereinsobmann Fritz Taufratzhofer freut sich schon auf den Start: „Dass unser Weinfest jedesmal ein Riesenerfolg ist, hängt mit dem guten Zusammenhalt aller Beteiligten zusammen. Auch die Stadtgemeinde Mödling unterstützt uns sehr.“

Die Eröffnung findet am Freitag um 18.30 Uhr statt, wenn der Bürgermeister mit den Stadt- und Gemeinderäten traditionsgemäß gemeinsam mit dem Mödlinger Weinbauverein in Begleitung des Förderungsvereins einmarschieren wird. Um 19.30 Uhr gehört die Bühne dann der Kultband „Wiener Wahnsinn“. Um Reservierung wird bei jedem Heurigenbetrieb vor Ort gebeten.

Für musikalische Unterhaltung ist auch während der anderen neun Tage bestens gesorgt: Am 29. Juli mit den „Western Cowboys“ (17 Uhr), am Sonntag, 30. Juli, wird um 11 Uhr Feldmesse gefeiert, anschließend tritt die Blasmusikkapelle Mödling auf, für Stimmung am Abend sorgt „Echt stark“ (17 Uhr), am 31. Juli „Schlager-Herzog“ Hans Kop (17 Uhr), am 1. August die „Enzersdorfer Dorfkapelle“ (17 Uhr), am 2. August die „Vollgaskompanie“ (17 Uhr), am 3. August „Luici and Friends“ (17 Uhr), am 4. August die „City Slickers (17 Uhr)“, am 5. August die „Auserwählten“ (17 Uhr). Am Sonntag, 6. August steht um 11 Uhr ein Frühschoppen mit „Sax & Peppers“ auf dem Programm und um 17 Uhr tritt „Sound of Joy“ auf.

Das Weinfest hat bis zum 6. August täglich von 11 bis 24 Uhr geöffnet.