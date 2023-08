Josef Hesoun: Pionier der Arbeiterschaft

Josef „Jolly“ Hesoun schaffte eine beachtliche politische Karriere, er avancierte vom Lehrling zum Sozialminister. Bezirksparteichef Hannes Weninger betonte: „Josef Hesoun war eine der großen politischen Persönlichkeiten Brunns und des Bezirks Mödling. Zum 20. Todestag erinnert die SPÖ Bezirk Mödling an das Leben und Wirken des ehemaligen Sozialministers, Präsidenten der Arbeiterkammer und SPÖ-Bezirksvorsitzenden.“

Der am 12. April 1930 in Vösendorf geborene Hesoun lernte Automechaniker und war als Schlosser, Hilfsarbeiter und später als Angestellter bei den Wienerberger Ziegelwerken tätig. Seit seiner Jugend engagierte er sich in der SPÖ Brunn am Gebirge und in der Gewerkschaft Bau- und Holzarbeiter Niederösterreichs

Hesoun bekleidete viele Funktionen

Josef Hesoun war 1974 bis 1991 Präsident der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich (AKNÖ), ab 1987 Vizepräsident des ÖGB. Dem Parlament gehörte es von 1975 bis 1990 als Bundesrat und Nationalrat an. Höhepunkt seiner politischen Karriere war die Funktion des Sozialministers im Kabinett Vranitzky III von 1990 bis 1995. Mit der Einführung des Pflegegeldes im Juli 1993 setzte er einen Meilenstein in der österreichischen Sozialgeschichte.

„Josef 'Jolly' Hesoun war ein harter politischer Verhandler, wenn es um die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer ging, und er hatte ein weiches Herz für die sozial schwächsten. So unnahbar er oft nach außen wirkte, so offen und hilfsbereit war er, wenn er jemanden in einer schwierigen Situation helfen konnte – und das waren viele“, erinnert SPÖ-Klubobmann Landtagasabgeordneter Hannes Weninger in seiner Laudatio zum 20. Todestag.