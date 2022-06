ESM Mödling als Austragungsort: Der sportliche Gedanke zählt

Werbung

Die Volksschulolympiade verfolgt das Ziel, möglichst viele Kinder einen Vormittag zu bewegen und in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten zu lassen, womit auch die Kreativität und die kognitive Seite gefördert werden. Die Kinder lernen, im Team eine möglichst gute Leistung abzurufen und aufeinander einzugehen.

Bei insgesamt zehn "Olympiabewerben" traten die Klassen jeweils als Team an und konnten Punkte für die Gesamtwertung erspielen. Heuer waren an den beiden Tagen Schülerinnen und Schüler aus 17 Klassen im Schulhaus und der Sporthalle unterwegs, die vom gut eingespielten Team der ESM in den Stationen angeleitet und motiviert wurden. Besonderer Dank geht an Flyeralarm Admira, Fechtunion Mödling und Rangers, die ihre Stationen mit viel Enthusiasmus betreut haben.

Es gab je einen Tagessieger und einen Gesamtsieger, der den Wanderpokal „Ossi“ erhielt und ihn ein Jahr in der Klasse bzw. Schule als Trophäe für die herausragende Teamleistung platzieren darf. Am Mittwoch war die 3a Klasse der Harald Lowatschek-Sportvolksschule Mödling erfolgreich, am Donnerstag hatte die 3a der Ganztagesvolksschule Münchendorf die Nase vorne, die zugleich auch den Gesamtsieg holte.

Direktorin Brigitte Luksch-Hofellner und Diplompädagogin Petra Näder-Pichler bedankten sich bei allen Aktiven, Unterstützern, Sponsoren und vor allem beim Schulteam, das einmal mehr perfekter Organisatorin und Gastgeber war.

