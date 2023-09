Aktivisten übernachten am Mödlinger Schrannenplatz

Der Großteil der österreichischen Mastrinder wird laut VGT auf Vollspaltenboden aus Beton gehalten, laut Gesetz bekommt ein 650 kg schweres Rind nur 2,7 m² Platz, bei 2,2 m Länge entspricht das rund 1,2 m Breite. „Die Rinder können sich nicht einmal umdrehen. Das ist ein Dahinvegetieren in der Enge und bedeutet immenses Leid für die Tiere“, bringt es Aktivist Julian Gasser auf den Punkt. Der Perchtoldsdorfer berichtet, dass ihm die Füße bereits nach einer Stunde wegen der scharfkantigen Spalten schmerzten.

Daniela Noitz aus Bad Sauerbrunn hat Erfahrung, sie war als Klima-Aktivistin bereits vor drei Jahren mit einer ähnlichen Aktion gegen die Vollspaltenbodenhaltung bei Schweinen in St. Pölten dabei. „Nach einiger Zeit wird es ziemlich kalt, in besonders schweren Momenten hat man das Gefühl, das Leben hat ein Ende.“ Man könne verstehen, „wenn die Tiere unrund sind“, bekräftigt Gasser. Beide Aktivisten wollen das Bewusstsein in der Bevölkerung vor allem beim Thema Tierhaltung schärfen. Während der 24-Stunden-Aktion waren Sitzen, Stehen und Schlafen am Vollspaltenbetonboden erlaubt.

Besonders Mödling, Wiener Neustadt, Baden und Mistelbach werden gerne für Aufklärungskampagnen vom VGT ausgewählt. „In Mödling ist erfahrungsgemäß viel los, die Mödlinger sind sehr offen, wir führen hier sehr konstruktive Gespräche“, wie Noitz erklärt. Auch diese 24-Stunden-Aktion wurde von den Passanten als sehr positiv bewertet und gut aufgenommen.

Konsumenten äußern Verständnis

„Ich finde es richtig, dass die Jungen aufstehen und derartige Missstände aufdecken. Ich kaufe mein Fleisch ohnehin nur direkt beim Bauern, dem ich vertraue. Auch die Bauern sollten wie früher, direkt schlachten können“, beurteilt Inge Schindler aus Mödling die Aktion. Leo Guggenberger, ebenfalls aus Mödling, sieht auch Handlungsbedarf zur Verbesserung der Tierhaltung. „Ich esse gerne Fleisch. Ich finde, dass jeder Konsument die Wahl hat, wenn man etwas Hochwertiges will, dann soll man zum Bauern gehen.“ Als sehr lobenswert betrachtet Wolfgang Zalodek aus Perchtoldsdorf die Aktion. „Natürlich kann man nicht ganz aufs Fleisch verzichten, dafür aber den übergroßen Fleischkonsum reduzierent.“