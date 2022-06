Lions Club Biedermannsdorf: Um rasche Hilfe bedacht

Werbung

Lions-Präsident Herwig Steinbrugger und Gottfried Hofbauer werfen einen Blick zurück in die Lions-Geschichte von Biedermannsdorf. „Unser Patenclub war Perchtoldsdorf, der erste Präsident Otti Schwarz“, schildert Steinbrugger.

Waren es 1997 noch zehn Mitglieder, so sind diese auf 25 angewachsen. „Unser Schwerpunkt liegt aber nach wie vor auf rascher, persönlicher und unbürokratischer Hilfe“, sagt Steinbrugger. Ein weiterer Schwerpunkt der Lions Biedermannsdorf liegt auf der Missbrauchsprävention, hierzu ist man mit eigenen Programmen in den Volksschulen von Laxenburg, Biedermannsdorf und Achau unterwegs. Auch für ukrainische Flüchtlinge haben die Lions geholfen, in der Gemeinde Wohnungen bereitzustellen. Freuen würden sich die Lions nicht nur über Spenden, „sondern auch über neue Mitglieder“, sagen beide unisono.

