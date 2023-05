Münchendorfer Musiksalon spricht alle Sinne an

Der Salon als Mittelpunkt des künstlerischen Lebens, ein Ort, wo man sich trifft, sich mit Bekannten und Freunden austauscht und vor allem Musik hört, den gibt es in Münchendorf in der Himberger Straße 4. Zu verdanken ist das Hanna Neves, die von Wien nach Münchendorf zog, ein Haus kaufte, das schon lange in den Immobilienrubriken der Tageszeitungen angeboten wurde und dieses auch auf Vordermann brachte.

Wie der Phönix aus der Asche

„Ich hatte kein Geld und keinen Plan B“, schildert Neves. „Ich habe das Haus 1990 gekauft, der Salon lag in Schutt und Asche. Von 1945 bis 1950 haben die Sowjets im Salon Pferde gehalten. Der Pferdeurin hat sich regelrecht in die Wände hineingefressen. Außerdem haben die Soldaten Zielschussübungen auf die Putti des Deckenfreskos gemacht. Man kann sich vorstellen, in welchem Zustand der Salon war“, schildert Neves. Das Einzigartige am Salon ist aber, dass er 1850 genau für diesen Zweck, hier musikalische Aufführungen zu veranstalten, gebaut wurde. Vor allem mit finanzieller Unterstützung des Bundesdenkmalamtes gelang es Neves tatsächlich, das Haus zu renovieren und aus dem Salon jenes Kleinod zu machen, das es einmal tatsächlich war.

Musikgenuss mit ein bisschen mehr

Im Salon wurde bald nach der Renovierung Hausmusik gespielt. Aber kurze Zeit später traten bereits die ersten professionellen Gruppen auf. „Es hat sich sehr rasch immer mehr Richtung Professionalität entwickelt. Darum habe ich auch bald einen Verein gegründet, um das Ganze auf stabile Beine zu stellen“, erzählt Neves. Ein Anliegen von Anfang an war für sie auch, „ein Buffet anzubieten. Es macht das Konzerterlebnis einfach viel runder und gemütlicher, wenn man sich nach dem Musikgenuss auch kulinarisch stärken kann und das eine oder andere Glas Wein genießt“. Ein besonderer Dank gebührt laut Neves der Familie Radl, die einmal pro Konzertsaison ein besonders schmackhaftes Buffet spendiert.

Im Salon ist man den Künstlern so nahe

Seit einiger Zeit hat die Cellistin Cecilia Sipos die Organisation von sechs Konzerten im Jahr übernommen. „Wir versuchen, ungewöhnlichen Musikgenuss abseits des Mainstreams anzubieten“, erklärt die Musikerin. So findet am 14. Mai um 18 Uhr das Jubiläumskonzert anlässlich 25 Jahre Musiksalon Münchendorf statt, das Sipos gemeinsam mit der jungen Pianistin Christina Leeb-Grill bestreitet. Am 4. Juni findet um 11.30 Uhr die Jugendmatinee statt, die jungen Talenten aus der Umgebung die richtige Plattform bietet. Weiter geht es nach der Sommerpause am 28. Oktober um 18 Uhr mit der Schubertiade „Die schöne Müllerin“ und dem Tenor Daniel Johannsen sowie Walter Bass am Klavier. Am 18. November um 18 Uhr gibt Susanne Weinhöppel unter dem Titel „Die Liebe gibt es ...“ Chansons zum Besten, ein Auftritt „den man eigentlich als Harfenkabarett bezeichnen müsste“, sagt Sipos. Und am 2. Dezember um 18 Uhr findet ein Gesprächskonzert mit Cecilia Sipos und dem bekannten Pianisten Claus-Christian Schuster statt.

Im Musiksalon gibt es das Gesamtpaket

Ein weiterer Vorteil der Konzerte: „Alle Konzerte sind moderiert“, betont Neves. „Jeder Musiker, jede Musikerin, die einmal in dem Salon gespielt hat, will wiederkommen. Es liegt an dem eigenen Reiz, den der Salon verströmt und an seiner guten Akustik. Er befindet sich in einem Privathaus mit wunderschönem Garten. Münchendorf selbst ist mit der Pottendorfer Linie von Wien aus in 20 Minuten zu erreichen. Nirgendwo sonst kommen die Künstler dem Publikum so nahe wie bei mir.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.