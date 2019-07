Am Samstag findet zum 25. Mal die Beach-Party mit Headliner „Inner Circle“ am Ozean statt, am Tag davor geht die Bike-Night (Rockfest) in die zweite Runde.

Für das Veranstaltungsteam rund um Obmann Walter Haderer ist das Wochenende der Start in die jährliche Spendenaktion, der Reinerlös aller Veranstaltungen wird beim Gospelkonzert im Dezember an Bedürftige übergeben.

Haderer freut sich über das Jubiläum und ist zuversichtlich, dass sich die Bike-Night ebenso etablieren wird wie die Beach-Party: „Das Konzept hat sich fürs Erste bewährt.“

Bereits seit rund einer Woche sind Haderer und 70 freiwillige Helfer des Veranstaltungsteams mit der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr damit beschäftigt, Bühne, Bars und Küchenzelte an den rechten Platz zu rücken.

Auch Kulinarik gehört zu den Highlights

Beim Essen setzt man auf Bewährtes. „Die Resonanz auf das Pulled Pork war letztes Jahr äußerst positiv. Auch heuer bieten wir die Burger-Laibchen mit langsam gegartem, zerrissenem Schweinefleisch und selbst gemachter Whiskey-Soße an“, macht Haderer Appetit auf mehr. Im Vorjahr konnten nicht weniger als 20.000 Euro für den guten Zweck vergeben werden.