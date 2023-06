Tolles Engagement

Seit 25 Jahren besteht die ASO „Ambros-Rieder-Schule“ im Kulturzentrum. Drei Klassen von den sieben werden als basale Klassen im Pflege- und Förderzentrum in der Theresienau geführt. Dort wurde dieses Jubiläum auch entsprechend gefeiert. Direktorin Karin Holzschuh begrüßte nach dem Eingangslied „Ja ich sitz im Rollstuhl und ich bin ganz voll cool“ viele Gäste, darunter Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, Kulturreferentin Johanna Mayerhofer, ÖVP, Obmann Hans Beck und Bundesrätin Marlene Zeidler-Beck sowie seine Stellvertreterin Sonja Reiselhuber-Schmölzer, PFZ-Direktorin Ulrike Götterer und ihr Personal.Götterer richtete ihren besonderen Dank eben an das Personl: „Danke, dass ihr in diesem Hause immer für alle da seid“.

Bürgermeisterin Andrea Kö bezeichnete die ASO als „eine kleine Schule mit viel Herz“ und wünschte weiterhin erfolgreiche Jahre. Nach einer Präsentation dieser 25 Jahre führten Schüler das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ auf, ehe die Feier in einem gemütlichen Beisammensein mündete.