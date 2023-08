Erfolgsgeschichte startete am Bauernhof

Mitte der 1990er-Jahre wird die Karriere eines jungen Musicaldarstellers, der auf den Vereinigten Bühnen Wien (VBW) Fuß gefasst hat, gestoppt: Asthma. Norberto Bertassi sucht Erholung im Bio-Bauernhof von Franz Prenner in Mariensee am Wechsel (Bezirk Neunkirchen). Im nahen Mönichkirchen sticht Bertassi das ehemalige Wohnhaus von Anton Wildgans ins Auge, in dem die Gemeinde Veranstaltungen mit den Schwerpunkten „Theater und Theaterpädagogik“ umzusetzen gedenkt. Das Projekt wird aus finanziellen Gründen ad acta gelegt, Bertassi ist enttäuscht und schüttet Prenner sein Herz aus. Der findet die kulturelle Initiative spannend, „Theater am Bauernhof“ wird gegründet. Mit der Prämisse, möglichst viele Kinder und Jugendliche als Darsteller zu gewinnen.

Viele bekannte Darsteller auf der teatro-Bühne

Der Name „teatro“ findet sich erst Jahre später in den Annalen: „Da war ich auf der Suche nach einer neuen Adresse für die Homepage“, erinnert ich Bertassi. Und er verbindet seine heimatlichen Wurzeln (Udine) mit seiner Liebe zum Theater. Am 17. Juli 1999 hebt sich der Vorhang zu „Die tote Tante“ von Curt Goetz mit einer Mischung von Laien- und Profischauspielern; darunter etwa Michael Pink. Er ist aus Film (einer der Bösewichte in „007-Skyfall“), Fernsehen (SOKO Donau, SOKO Kitzbühel, Tatort, Landkrimi, …) und Bühne (Burgtheater, Globe Wien in „Die unglaubliche Tragödie von Richard III“ an der Seite von Michael Niavarani) nicht mehr wegzudenken.

Die nächste Promi-Besetzung gibt es 2002 bei „Aschenputtel“: Martin Bermoser (Agent Richard Rattinger in „I am from Austria“, SOKO Donau, SOKO Kitzbühel, Tatort, …) spielt den Prinzen, Lilian Klebow (Penny Lanz in SOKO Donau, Dancing Stars-Teilnehmerin) die Titelpartie. Bettina Mönch gastiert 2003 als „Blaue Fee“ in Pinocchio. Mittlerweile ist sie gefragter Musicalstar und aktuell als „Donna“ in „Mamma Mia“ in Mörbisch engagiert.

Das Aschenputtel anno 2002: Lilian Klebow Foto: www.teatro.at

Von einem Spielort zum anderen

2005 beginnen die teatro-Wanderjahre. „Lilienhof“ in Lanzenkirchen, Schloss Katzelsdorf, Oberwaltersdorf, seit 21. Juli 2011 sind Norberto Bertassi & Co in Mödling zu Hause. „Der Zauberer von Oz“ feiert im Stadttheater Premiere. Die Talenteschmiede „teatro“ wird ihren Ruf nach wie vor gerecht: „Dorothy“ Katharina Wollmann aus Gaaden ist aktuell Ensemblemitglied im „Theater für Niedersachsen“, Florine Schnitzel aus Perchtoldsdorf, die 2014 in „Romeo & Julia“ die weibliche Hauptrolle übernimmt, ist Fixbestandteil im Gärtnerplatz-Theater in München. Anna Zagler aus Möllersdorf übernimmt viele Hauptrollen (allen voran „Belle“ in der Weihnachtsgeschichte) und ist nunmehr in Musicalproduktionen in Österreich und Deutschland zu sehen, aktuell in „Mamma Mia“.

In „Peter Pan“ (2015) gehen gleich mehrere Sterne auf: Lorenz Pojer aus Guntramsdorf ist auch oft in Fernsehserien engagiert („Vienna Blood“, SOKO Kitzbühel, SOKO Donau, …), Nina Hafner aus Münchendorf macht auch in Filmen („Die Detektive“, SOKO Kitzbühel, „Dinner für Acht“, …) beste Figur, hat erst vor wenigen Tagen in London ihre Ausbildung abgeschlossen und ist nunmehr „Akkreditierte Filmschauspielerin“. Nicht zu vergessen auf Moritz Mausser aus Baden, der spätestens mit „Pinocchio“ (2016) den Durchbruch schafft und im Herbst die Hauptrolle im „Falco“-Musical (Vereinigte Bühne Wien) verkörpern darf.

Mit "Pinocchio" schafft Moritz Mausser 2016 den Durchbruch. Foto: Dworak

Dass Verantwortliche der Vereinigten Bühnen Wien auch heuer ihre Fühler im Stadttheater Mödling ausstrecken, kommt nicht von ungefähr: Top-Talente wie Lili Beetz, Emily Fisher, Anna Fleischhacker, Nicolas Vinzenz, Lara Pauser, Carolina Murg, Sophie Rosenitsch, Corinna Schaupp, David Mannhart, Antonia Tröstl oder Sabrina Zettl ist der Sprung auf große Bühnen durchaus zuzutrauen.

Zum 25-jährigen Bestandsjubiläum trafen einander viele teatro-Mitwirkende zur Gala im Stadttheater Mödling – organisiert und moderiert von Lena Mausser. Für teatro-Gründer Norberto Bertassi „einer der schönsten Tage in meinem Leben“.

Der Wunsch, dass etwas Großes entstehen möge, habe sich „zum Glück erfüllt“, ist der 66-Jährige stolz auf sein teatro-Baby. Begabten jungen Künstlerinnen und Künstlern werde die teatro-Tür „weiterhin offenstehen“. Man sei auch bemüht, die Qualität „noch mehr zu steigern und uns breiter aufzustellen“. Neben den Musicalakademien (m.a.t.) und teatro-Chören sollen künftig auch Erwachsenen-Schauspielgruppen das Portfolio erweitern.

