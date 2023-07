Hanfspezialist Bushdoctor GmbH ist insolvent

Von der Insolvenz sind laut KSV1870 und Creditreform 77 Gläubiger und 26 Dienstnehmer betroffen. Passiva von 820.000 Euro stehen Aktiva von 65.000 Euro an Kassa und Bankguthaben gegenüber. Der Wert des Warenlagers wird vom zu bestellenden Masseverwalter zu ermitteln sein.

Die Bushdoctor GmbH führt neben der Firmenzentrale fünf Filialen - in Wien-Neubau, Vösendorf/NÖ, Seiersberg und Kapfenberg/Stmk sowie in St. Pölten. Als Insolvenzursachen nannte das Unternehmens laut KSV, dass sich der Standort in der Shopping City Süd in Vösendorf nicht erwartungsgemäß entwickelt habe. Es seien hohe Mietzinsrückstände entstanden.

Auch die nachlassende Nachfrage nach Hanfprodukten habe zu Umsatzeinbußen geführt. Ursache dafür sei u. a. gewesen, dass der Online-Shop nicht planmäßig funktioniert bzw. das Kapital für eine attraktive Gestaltung gefehlt habe. Gespräche mit potenziellen Investoren seien ergebnislos geblieben, sodass der Insolvenzantrag gestellt werden musste. Es ist laut KSV und Creditreform beabsichtigt, das Unternehmen in verkleinerter Form fortzuführen.