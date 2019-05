Marktfest in Gumpoldskirchen .

Am Freitag ist "Tag der Jugend" am Marktfest. Ab 19.30 Uhr spielen hier die Jugendbands Rastatronics, Michael Russ, Dream Owner und "Tanzen anders" am Kirchenplatz auf.

Am Samstag: 14 Uhr, Kinderprogramm, Musikverein Gumpoldskirchen, Marsch zum Rathaus (Maibaum) und retour, Kindertanzgruppe und Volkstanzgruppe, 20 Uhr, Band: „Ulli and the Funky Brothers“.

Am Sonntag: 10.30 Uhr, Festmesse am Festplatz mit Stadtkapelle Leibnitz, Frühschoppen, Kinderprogramm, Festausklang 18 Uhr.

www.gumpoldskirchen.gv.at